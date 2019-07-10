DeepNude (Çıplaklık İçeren) Benzeri Uygulamalar GitHub'da Yasaklandı

GitHub, yapay zekayı kullanarak sahte çıplak fotoğraflar oluşturabilen DeepNude uygulamasının kodlarını yasakladı. Geçtiğimiz ay içerisindeki kaynağımız olan Motherboard, Microsoft'un sahip olduğu yazılım geliştirme platformunun, DeepNude benzeri projelere hoşgörüyle yaklaşmayacağını bildirdi. Motherboard'a açıklama yapan GitHub, sitede bulunan kodların, politikalarında bulunan 'müstehcen içerik' kuralına uymadığını ve depolarından kaldırıldığını bildirdi.

Yapay zeka teknolojisiyle birlikte kadınların çıplak fotoğraflarını onların rızasını almadan oluşturan DeepNude, aslında ücretli bir uygulamaydı. Uygulamanın geliştirici ekibi, Motherboard'un haberinde bulunan "uygulamanın kötüye kullanılma ihtimali çok yüksek" ifadesinden sonra uygulamayı kaldırdı. Yine de internet üzerinde birçok benzer uygulamayı bulmak mümkün.

DeepNude uygulamasının kaldırılmasının ardından geliştiriciler, farklı bir yolu izledi. DeepNude'un ilginç bir yöntemle birlikte yapay zeka problemlerini çözdüğünü belirten geliştiriciler, uygulamanın kodlarının araştırmacılar, geliştiriciler ve moda, sinema ve görsel efekt alanlarında çalışanlar için büyük kolaylık sağlayacağını düşündü. Geliştirici ekip, bu iddianın ardından uygulamanın algoritmalarını GitHub üzerine yükledi.

GitHub'ın kılavuzunda "Pornografik olmayan cinsel içerikler projenizin bir parçası olabilir ya da eğitim ve sanatsal amaçlı olarak gösterilebilir ancak müstehcen içeriklerin platformda bulundurulması yasaktır" ifadesi yer alıyor. DeepNude gibi uygulamaların neden tehdit oluşturduğuna dair geçtiğimiz dönemde biz de ciddi uyarılarda bulunmuştuk.

DeepNude'un bu kadar tepki almasının arkasında bir sebep bulunuyor. Çıplak fotoğraflar, DeepNude çıktığı zaman tanıştığımız bir şey değil. Bundan daha önce Photoshop ya da benzeri programlarla da benzer işlemler gerçekleştirilebiliyordu. DeepNude'un bu kadar tepki almasının arkasındaki asıl sebep, dijital görsel tasarım ya da Photoshop'a dair hiçbir bilgisi olmayanların dahi tek bir tıkla istediği kişiyi çıplak hale getirebilmesinden kaynaklanıyor. Tüm bunların yanı sıra fotoğrafların nispeten gerçekçi oluşu da tepkinin boyutunu artırıyor.

Bu yasakların hiçbiri DeepNude tarzı uygulamaların internet üzerinden kaldırılmasını sağlamayacak olsa da GitHub'ın bu yasağıyla birlikte algoritmalara ulaşımın daha zor bir hal alacağı düşünülüyor.