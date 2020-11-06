Deeperise Madrigal - Seni Dert Etmeler şarkı sözleri

Madrigal'ın çok sevilen şarkılarından biri olan Seni Dert Etmeler, DJ Deeperise tarafından yeniden yorumlandı. Seni Dert Etmeler remix hali ile müzik severlerle buluştu. Deeperise Madrigal - Seni Dert Etmeler şarkı sözleri neler? Madrigal şarkıları neler? Madrigal grubu kimdir? Deeprise kimdir?

DEEPERISE MADRİGAL SENİ DERT ETMELER ŞARKI SÖZLERİ

Bazen bana gelir gider

Seni dert etmeler

Seni rüyalarımda hapsetmeler

Yıldızların hırsızları mı var

Tutamam, tutamam

Hep yeni bir gün doğar

Başka bir evrende

En güzel halinle

Sen hayata karış

Ben daha da biteceğim

Kırgınım kendime

Üşüyorum gölgende

Henüz bilmesen de

Belki bir gün gideceğim

Hiç gerek yok daha fazlasına

Zamanı tutmaya

Fezaya uçmaya

Geride kaldılar (geride kaldılar)

Geride kaldı o günler

Sen varken taptığım kasvetli şehirler

MADRIGAL GRUBU KİMDİR?

Madrigal, 2007 yılında Ceyhun Kaan Karakaş ve Kaan Alıcı tarafından Mavera adıyla Kocaeli'de kurulan, vokal ve gitarda Anıl Erdem Cevizci, bas gitarda Kaan Alıcı, bateri ve geri vokalde Sanlı Akgün, klavye ve geri vokalde Burak Emir Kamacı, elektro gitarda ise Ceyhun Kaan Karakaş'ın bulunduğu Türk alternatif rock grubu.

MADRİGAL ŞARKILARI

Sonunda (2017)

Yapboz (2018)

Kelebekler (2019)

Seni Dert Etmeler (2020)

Aynadaki Görüntün (2020)

DEEPERISE KİMDİR?

Deeperise, Türk DJ ve prodüktör. Gerçek adı Mesut Yılmaz olan Deeperise, 4 Haziran 1990'da Muğla, Türkiye'de doğdu ve kariyerine on altı yaşındayken başladı. Çeşitli mekanlarda DJ'lik yaparak deep house, indie dance ve nu disko türlerine yatkınlığını fark etti. Elektronik müzik üzerinde yaptığı çalışmalarla internet üzerinde tanınmaya başladı. 2017 yılında Jabbar ile yayınladığı single çalışması "Raf" ile ulusal çapta tanındı.

Son dönemde Türkiye'de DJ ve Prodüktör olarak, House tarzına damga vurmuş "Raf" , ''Nida'' "Geçmiş Değişmez", "Uzun Uzun" gibi eserleriyle Dans Müzik listelerinin 1 numarasına ulaşan, bir çok ünlü şarkıcının eserlerini aranje eden ve Türkiye'de Deep House Müziğin bayrak taşıyıcıları arasında yer alan Deeperise'ın yine son dönemlerdeki başarılı ses ve söz yazarlarından Madrigal ile birlikte yaptıkları "Seni Dert Etmeler" isimli şarkıyı da remix olarak sunmuştur.