Deeperise Madrigal - Seni Dert Etmeler şarkı sözleri
Madrigal'ın çok sevilen şarkılarından biri olan Seni Dert Etmeler, DJ Deeperise tarafından yeniden yorumlandı. Seni Dert Etmeler remix hali ile müzik severlerle buluştu. Deeperise Madrigal - Seni Dert Etmeler şarkı sözleri neler? Madrigal şarkıları neler? Madrigal grubu kimdir? Deeprise kimdir?
DEEPERISE MADRİGAL SENİ DERT ETMELER ŞARKI SÖZLERİ
Bazen bana gelir gider
Seni dert etmeler
Seni rüyalarımda hapsetmeler
Yıldızların hırsızları mı var
Tutamam, tutamam
Hep yeni bir gün doğar
Başka bir evrende
En güzel halinle
Sen hayata karış
Ben daha da biteceğim
Kırgınım kendime
Üşüyorum gölgende
Henüz bilmesen de
Belki bir gün gideceğim
Hiç gerek yok daha fazlasına
Zamanı tutmaya
Fezaya uçmaya
Geride kaldılar (geride kaldılar)
Geride kaldı o günler
Sen varken taptığım kasvetli şehirler
MADRIGAL GRUBU KİMDİR?
Madrigal, 2007 yılında Ceyhun Kaan Karakaş ve Kaan Alıcı tarafından Mavera adıyla Kocaeli'de kurulan, vokal ve gitarda Anıl Erdem Cevizci, bas gitarda Kaan Alıcı, bateri ve geri vokalde Sanlı Akgün, klavye ve geri vokalde Burak Emir Kamacı, elektro gitarda ise Ceyhun Kaan Karakaş'ın bulunduğu Türk alternatif rock grubu.
MADRİGAL ŞARKILARI
Sonunda (2017)
Yapboz (2018)
Kelebekler (2019)
Seni Dert Etmeler (2020)
Aynadaki Görüntün (2020)
DEEPERISE KİMDİR?
Deeperise, Türk DJ ve prodüktör. Gerçek adı Mesut Yılmaz olan Deeperise, 4 Haziran 1990'da Muğla, Türkiye'de doğdu ve kariyerine on altı yaşındayken başladı. Çeşitli mekanlarda DJ'lik yaparak deep house, indie dance ve nu disko türlerine yatkınlığını fark etti. Elektronik müzik üzerinde yaptığı çalışmalarla internet üzerinde tanınmaya başladı. 2017 yılında Jabbar ile yayınladığı single çalışması "Raf" ile ulusal çapta tanındı.
Son dönemde Türkiye'de DJ ve Prodüktör olarak, House tarzına damga vurmuş "Raf" , ''Nida'' "Geçmiş Değişmez", "Uzun Uzun" gibi eserleriyle Dans Müzik listelerinin 1 numarasına ulaşan, bir çok ünlü şarkıcının eserlerini aranje eden ve Türkiye'de Deep House Müziğin bayrak taşıyıcıları arasında yer alan Deeperise'ın yine son dönemlerdeki başarılı ses ve söz yazarlarından Madrigal ile birlikte yaptıkları "Seni Dert Etmeler" isimli şarkıyı da remix olarak sunmuştur.