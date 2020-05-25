Dedelerin 'sosyal mesafeyi' unutması gülümsetti
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Dedelerin 'sosyal mesafeyi' unutması gülümsetti

Dedelerin 'sosyal mesafeyi' unutması gülümsetti Yeni tip Korona virüs ile mücadele kapsamında Ramazan Bayramı'nda alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile yakınları ile görüşemeyen 65 yaş üstü vatandaşlar, 65 yaş üzeri sokağa çıkma serbesti olduğu anda dün yaştaşları ile...

25.05.2020 12:15 | Son Güncelleme: 25.05.2020 12:19

Dedelerin 'sosyal mesafeyi' unutması gülümsetti

TRABZON - Yeni tip Korona virüs ile mücadele kapsamında Ramazan Bayramı'nda alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile yakınları ile görüşemeyen 65 yaş üstü vatandaşlar, 65 yaş üzeri sokağa çıkma serbesti olduğu anda dün yaştaşları ile bayramlaşma gittiler. Bayramlaşma sırasında duygusal anlar yaşandı.

Covid-19 ile mücadele kapsamında Arefe günü ve Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına gidildi. Bu kapsamda yaşlı vatandaşlar ilk kez yıllar sonra yakınları ile görüşemedi. Gençler bayramın ilk günü bir birleriyle telefon ve internet üzerinden bayramlaşırken yaşlılar ise dün sokağa çıkma serbestliği sayesinde birbirleriyle yüz yüze bayramlaşabildi. Ancak bir birlerine temas etmemesi gerektiğinin farkında olan yaşlılar bazen bu durumu unutarak ortaya gülümseten görüntülerin çıkmasına da neden oldu.

Torun dedesinin arzusunu yerine getirdi

Bu anlardan biri de Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde yaşandı. Hacı Hasan Baş, 65 yaş üzeri sokağa çıkma serbesti olduğu anda arkadaşı Temel Kurt'u görmek istedi. Hazırlanıp dışarı çıktığı anda yağmurdan dolayı geri döndü. Torunu Osman Baş'ın, "Dede hayırdır nereden geliyorsun?" diye sorunca, "Oğlum Temel ağayı görmek istedim yağmurdan gidemedim" dedi. Torunu da hemen dedesini alıp otomobiline bindirerek arkadaşı Temel Kurt'a götürdü. Buluşma anında duygusal anlar yaşandı.

Arkadaşını görünce sarılmak istedi

Temel Kurt, arkadaşını görünce yerinden kalkıp sarılmak istedi ancak Hacı Hasan Baş sosyal mesafe kuralını ve Kurt'un maskesiz olması nedeniyle buna izin vermedi. İki eski arkadaş sosyal mesafe kurallarına uyarak bayramlaştı. Hem gülümseten hem ağlatan o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Dedelerin 'sosyal mesafeyi' unutması gülümsetti

Kaynak: İHA

Manşet

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