Death Stranding Director's Cut PlayStation 5 için çıkacak!

Death Stranding: Director's Cut'ın geliştiricisi Kojima, oyunun PlayStation 5 konsolu için çıkacağını duyurdu.

Haziran ayında yapılan Summer Game Fest'te Death Stranding Director's Cut çıkış tarihi belli oldu. Hideo Kojima, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Death Stranding: Director's Cut'ın 24 Eylül 2021 tarihinde PS5'e çıkacağını belirtti.

Hideo Kojima, oyun sektörünün ünlü geliştiricileri arasında yer alıyor. Oyuncuların inanılmaz derecede beğendiği yapımların arkasındaki isim, son dönemde Xbox ile anlaşmasının ardından PlayStation hayranları tarafından yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

Kojima, Death Stranding, Metar Gear Solid serileri, sayesinde oyun sektörüne damga vurmayı başardı. Serinin sadece bir platformda var olduğunu bilsek de görüşüne göre geliştirici, Death Stranding: Director's Cut adlı seri üzerinde yeni değişiklikler yapmak istiyor.

DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT TANITIM FRAGMANI

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