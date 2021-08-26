Death Stranding Director's Cut oynanış fragmanı yayınlandı!
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Death Stranding Director's Cut oynanış fragmanı yayınlandı!

Death Stranding Director's Cut oynanış fragmanı yayınlandı!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Yayıncı Sony Interactive Entertainment ve geliştirici Kojima Productions, Death Stranding Director's Cut için dokuz dakikalık bir ön izleme fragmanı yayınladı.

Haziran ayında yapılan Summer Game Fest'te Death Stranding Director's Cut çıkış tarihi belli olmuştu. Oyunla ilgili gelen haberlerin ardı arkası kesilmezken bu kez, Death Stranding Director's Cut için dokuz dakikalık bir oynanış fragmanı yayınlandı.

Kojima, Death Stranding, Metar Gear Solid serileri, sayesinde oyun sektörüne damga vurmayı başardı. Serinin sadece bir platformda var olduğunu bilsek de görüşüne göre geliştirici, Death Stranding: Director's Cut adlı seri üzerinde yeni değişiklikler yapmak istiyor.

Bir sürü yeni içerik ve gelişmiş oyun özellikleriyle dolu olan Death Stranding Director's Cut, daha fazla silah, ekipman ve araç, çeşitli yeni modlar, keşfedilecek görevler ve alanlar, genişletilmiş hikayeler ve kullanıcı arayüzünde geliştirmeler sunuyor.

Death Stranding Director's Cut, 24 Eylül'de PlayStation 5 için çıkacak.

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DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT FRAGMANI

Efsanevi oyun yapımcısı Hideo Kojima'dan çığır açacak bir tecrübe geliyor. Şimdi bu nihai DIRECTOR'S CUT sürümüyle PS5 için genişletildi ve güçlendirildi.

Gelecekte, Ölüm Kıyısı olarak bilinen gizemli bir fenomen, ölüler ve yaşayanlar dünyası arasında bir kapı açtı. Bunun sonucunda, ıssız bir toplumun parçalara ayrıldığı dünyada diğer taraftan gelen biçimsiz yaratıklar kol gezmeye başladı.

Sam Bridges olarak görevin, yıkıma uğramış bir Amerika'da hayatta kalan son kişileri birbirine bağlayarak insanlığa umut vermek.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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