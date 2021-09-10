DEAŞ'ın Suriye güvenlik emiri yakalanarak tutuklandı
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DEAŞ'ın Suriye güvenlik emiri yakalanarak tutuklandı

DEAŞ'ın Suriye güvenlik emiri yakalanarak tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sakarya merkezli 5 ilde gerçekleştirilen iki farklı operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sakarya merkezli 5 ilde gerçekleştirilen iki farklı operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Tutuklanan şahısların arasında DEAŞ'ın Suriye güvenlik emiri de bulunuyor.

Edinilen bilgiye göre, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik olarak, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığından alınan kararlar doğrultusunda 30 Ağustos ve 6 Eylül tarihlerinde iki farklı operasyondan gerçekleştirildi. DEAŞ örgütünün Suriye-Deyrizor bölgesinde cami ve mescitlerde biat yeminleri ettirdiği ve DEAŞ'ın propaganda amacı ile internette yayınladığı görüntüler üzerine harekete geçen Sakarya polisi başarılı bir operasyona daha imza attı.

30 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen ilk operasyonda aralarında Suriye-Deyrizor bölgesinde cami ve mescit sorumlusu olduğu öne sürülen Suriye uyruklu H.K. ile 2 şüpheli daha yakalandı. Diğer operasyonda ise, DEAŞ'ın propaganda amacı ile internette yayınladığı görüntülerde örgüt adına propaganda yapan ve üst düzey yönetici olduğu tespit edilen DEAŞ Suriye güvenlik emiri A.S. yakalandı. Sakarya merkezli 5 ilde düzenlenen iki farklı operasyonda H.K. ve A.S.'nin de aralarında bulunduğu toplam 6 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden; güvenlik emiri Suriye uyruklu A.S., cami ve mescit sorumlusu Suriye uyruklu H.K. ve örgüt içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu O.A.I.J. tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer 3 şüpheli ise yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

ELLERİNDE SİLAHLAR İLE CAMİLERDE BİAT YEMİNİ ETTİRDİLER

Öte yandan, DEAŞ'ın internet sitelerinde yayınlanan Suriye güvenlik emiri A.S. ile Deyrizor bölgesi cami ve mescit sorumlusu H.K.'nın da içlerinde bulunduğu propaganda videosunda; örgüt üyelerinin cami içerisinde silah zoru ile vatandaşlara biat yemini ettirdikleri görüldü.

(Burak Can Tokyürek/İHA)

DEAŞ'ın Suriye güvenlik emiri yakalanarak tutuklandı
DEAŞ'ın Suriye güvenlik emiri yakalanarak tutuklandı
DEAŞ'ın Suriye güvenlik emiri yakalanarak tutuklandı
DEAŞ'ın Suriye güvenlik emiri yakalanarak tutuklandı
DEAŞ'ın Suriye güvenlik emiri yakalanarak tutuklandı
DEAŞ'ın Suriye güvenlik emiri yakalanarak tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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