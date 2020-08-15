DC FanDome etkinliğinde yeni DC oyunları tanıtılacak | DC FanDome 2020 etkinliği ne zaman? DC FanDome takvimi
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DC FanDome etkinliğinde yeni DC oyunları tanıtılacak | DC FanDome 2020 etkinliği ne zaman? DC FanDome takvimi

DC FanDome etkinliği birçok oyuna ev sahipliği yapacak. Suicide Squad, Batman ve daha pek çok oyun bu etkinlikte tanıtılacak. DC FanDome etkinliğinde neler göreceğiz?

DC FanDome etkinliğinde yeni DC oyunları tanıtılacak | DC FanDome 2020 etkinliği ne zaman? DC FanDome takvimi
15.08.2020 09:55 | Son Güncelleme: 15.08.2020 09:59

Warner Bros. ve DC yeni çıkacak film ve oyunlarını DC FanDome etkinliği ile tanıtacak. Rocksteady'nin Suicide Squad oyunu, WB Games Motreal'in yeni oyunu etkinliğin öne çıkan isimleri olarak görülüyor.

Sanal olarak gerçekleştirilecek olan DC FanDome etkinliğinde çizgi-roman, film, oyun ve TV şovları tanıtılacak. 24 saat sürecek olan etkinlikte Aquaman, Shazam, The Batman ve Wonder Woman hakkında da duyurular yapılacak.

DC FANDOME 2020 ETKİNLİĞİ NE ZAMAN?

Etkinlik 22 Ağustos tarihinde gerçekleşecek.

DC FanDome etkinliğinde yeni DC oyunları tanıtılacak | DC FanDome 2020 etkinliği ne zaman? DC FanDome takvimi

DC FANDOME ETKİNLİĞİNDE NELER GÖRECEĞİZ? DC FANDOME TAKVİMİ

Rocksteady'nin Suicide Squad oyunu, Wonder Woman 1984 filmi ve Zack Synder'ın Justice League versiyonu gibi pek çok içerik hakkında bilgi sahibi olabileceğiz.

Batman Arkham City'nin yaratıcısı Rocksteady, geçtiğimiz günlerde Suicide Squad oyununu duyurmuştu. Etkinlikte öne çıkması beklenen yapım hakkında pek çok detay öğreneceğiz. Oyun ile ilgili bilinen bilgilerden biri de "Suicide Squad: Kill the Justice League" adıyla gelecek olması. 20 dakikalık gösterimi Türkiye saati ile 03.00 23 Ağustos'tan itibaren başlayacak.

Ek olarak, WB Games Montreal tarafından geliştirilen bir oyunun daha tanıtımının yapılması bekleniyor. 22 Ağustos 20.30'da konu ile ilgili daha detaylı bilgilere ulaşacağız.

Aşağıda Türkiye saati ile öne çıkan yapımların saati verilmiştir. DC FanDome'un takviminden programda yer alacak diğer başlıkları da inceleyebilirsiniz.

DC FanDome etkinliğinde yeni DC oyunları tanıtılacak | DC FanDome 2020 etkinliği ne zaman? DC FanDome takvimi
DC FanDome etkinliğinde yeni DC oyunları tanıtılacak | DC FanDome 2020 etkinliği ne zaman? DC FanDome takvimi
DC FanDome etkinliğinde yeni DC oyunları tanıtılacak | DC FanDome 2020 etkinliği ne zaman? DC FanDome takvimi

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