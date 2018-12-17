Dbp ve Hdp'li Yöneticilere Hapis Cezası

Şanlıurfa'da aralarında DBP'li eski Halfeti Belediye Başkanı Mustafa Bayram ile eski HDP Şanlıurfa İl Başkanı Leyla Akça'nın da bulunduğu 5 sanık, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay ile 9 yıl 10 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan sanıklar DBP'li eski Halfeti Belediye Başkanı Mustafa Bayram, eski HDP Şanlıurfa İl Başkanı Leyla Akça, HDP il yönetim kurulu üyeleri Avni Gürbüz ve Mehmet Binici ile yakınları ve avukatları katıldı.

Tutuksuz sanıklar eski HDP Şanlıurfa milletvekili adayı İsmail Kaplan ve eski DBP Birecik İl Başkanı Ahmet Kılıç duruşmaya gelmedi.

Mahkeme başkanı, sanıklara isnat edilen suçları okuyarak son sözlerini sordu.

Sanıklar, yaklaşık 3 saat süren savunmalarında, suçlamaları kabul etmediklerini belirterek terör örgütüyle ilişkileri bulunmadığını öne sürdü.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıkların "terör örgüt üyesi olmak", "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etmek" suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "terör örgütüne üye olmak" suçundan, tutuksuz sanık İsmail Kaplan'a 7 yıl 6 ay, tutuklu sanıklar Leyla Akça'ya 8 yıl 4 ay, Avni Gürbüz'e 8 yıl 9 ay, Mustafa Bayram'a 9 yıl 4 ay 15 gün, Mehmet Binici'ye ise 9 yıl 10 ay hapis cezası verdi. Heyet, Ahmet Kılıç'ın dosyasının da ayrılmasına hükmetti.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında DBP'li Halfeti Belediye Başkanı Mustafa Bayram'ın da bulunduğu 6 kişi, 2 Aralık 2016'da gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Bayram gözaltı sürecinde İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınmıştı.

Kaynak: AA