Davutoğlu: Türkiye sadece tepki veren bir ülke olmamalı; Suriye'de BM güvenlik gücü oluşturulmalı
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Davutoğlu: Türkiye sadece tepki veren bir ülke olmamalı; Suriye'de BM güvenlik gücü oluşturulmalı

Gelecek Partisi kurucu Genel Başkanı, eski Başbakan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu; İdlib saldırısı sonrası Suriye'de çözüm için eylem planını basın toplantısında açıkladı.

29.02.2020 11:24 | Son Güncelleme: 29.02.2020 11:24

kurucu Genel Başkanı, eski Başbakan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu; İdlib saldırısı sonrası 'de çözüm için eylem planını basın toplantısında açıkladı. Davutoğlu, 'nin çözüm planını açıklaması ve BM nezdinde Suriye'de güvenlik gücü oluşturulması gerektiğini söyledi.View on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: Davutoğlu: Türkiye sadece tepki veren bir ülke olmamalı; Suriye'de BM güvenlik gücü oluşturulmalı
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