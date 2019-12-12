Davutoğlu'nun partisinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığına sunuldu

12.12.2019 23:13 | Son Güncelleme: 12.12.2019 23:21

Eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nun da kurucuları arasında yer aldığı partinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığına sunuldu.



Ayhan Sefer Üstün ve beraberindeki heyet, öğlen saatlerinde yeni partinin kuruluş dilekçesini vermek üzere İçişleri Bakanlığına geldi. Yaklaşık 3 saat süren evrak incelemeleri sırasında Ayhan Sefer Üstün bakanlık girişinde bekleyen basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Üstün, "Kurucu sayımız fazla olduğu için inceleme zaman alıyor" dedi.



İşlemlerin uzun sürmesinin sebeplerini açıklayan Üstün, "Bütün evraklarımızı, prosedüre uygun olarak hazırladık ve İçişleri Bakanlığımıza teslim ettik. Burada iki sebepten dolayı işlemler biraz vakit alıyor. Bunlardan bir tanesi Siyasi Partiler Kanunu'na göre belli bir partide kurucu olmak isteyen kişinin başka bir siyasi partide üyeliği olmaması gerekir. Bu hususta Cumhuriyet Başsavcılığına sorularak tespit edilebiliyor. Şu anda listemiz Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Tek tek kurucuların siyasi parti üyelikleri sorgulanıyor. Bir diğer husus ise kurucuların herhangi bir sabıka kayıtlarının olmaması lazım. Bunu da İçişleri Bakanlığının hukuk müşavirliği inceliyor. Biraz kurucu sayımız fazla olduğu için zaman alıyor. Aldığımız bilgiye göre eli kulağında. Bir saat içerisinde tüm prosedür tamamlanarak alındı belgesiyle birlikte bu süreç tamamlanmış olacak. Yarın partimizin kurucular kurulunun, ambleminin, programının ve tüzüğünün tanıtımı olacak. 150 kişi civarında kurucular kurulu var. Bunların hepsini yarın tanıtacağız" ifadelerini kullandı.



Açıklamanın ardından heyet tekrardan İçişleri Bakanlığına döndü. - ANKARA

Kaynak: İHA