Davutoğlu'ndan Kurtulmuş'a çağrı: Bahçeli'ye yanıt vermezsen şahsiyetsizleştirme politikasının esiri olursun

MHP lideri Bahçeli ile Numan Kurtulmuş arasındaki "HDP kapatılsın" tartışması Cumhur İttifakı içinde tartışmalara neden olurken, Davutoğlu konuyla ilgili açıklamada bulundu. Davutoğlu, "Bahçeli'nin tutumu AK Parti için yüz karasıdır, açık söyleyeyim. Numan bey sesiz kalırsa şahsiyetsizleştirilme politikalarının esiri durumuna gelmiş olur" dedi.

Geçen haftalarda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında "HDP kapatılsın" çağrısında bulunmuştu. Bahçeli'nin bu çağrısı ittifak ortağı AK Parti tarafından desteklenmezken, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Parti kapatmanın Türkiye'de geçmişte çok olumlu sonuç vermediği görüldü" demişti.

Kurtulmuş bu açıklamalarının ardından Bahçeli'nin hedefi olurken, MHP lideri isim vermeden bu açıklamaları eleştirdi. Konuyla ilgili olarak Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da açıklamalarda bulundu.

"ŞAHSİYETSİZLEŞTİRİLME POLİTİKALARININ ESİRİ DURUMUNA GELMİŞ OLUR"

Davutoğlu, "Numan Kurtulmuş ile ilgili Sayın Bahçeli'nin tutumu ise AK Parti için yüz karasıdır açık söyleyeyim . Sayın Erdoğan buna sessiz kaldı. Numan bey bu konuda sessiz kalırsa vahim bir şekilde şahsiyetsizleştirilme politikalarının esiri, mağduru durumuna gelmiş olur" dedi.

"BENİ KAYGILANDIRAN ERDOĞAN'IN, BAHÇELİ'NİN ESİRİ HALİNE GELMİŞ OLMASIDIR"

Açıklamalarına devam eden Davtuoğlu, " Benim kaygılandıran Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin, Bahçeli'nin esiri haline gelmiş olmasıdır" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN'IN DURDUĞU BİR ZEMİN YOK"

AK Parti'nin Doğu Perinçek'in dünyasına hapis olduğunu savunan Davutoğlu, "Rotasını ben çiziyorum diyor, üzücü olan bu. AK Parti'nin bunlara sessiz kalması daha ağır bir travma. Sayın Erdoğan'ın durduğu bir zemin yok. Allah aşkına bu arkadaşları koruyacak olan nedir?" şeklinde konuştu.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Partisinin grup toplantısında konuşan Devlet Bahçeli, "Adalet ve hukuk mutlak surette devreye girmeli, HDP'nin kapısına açılmamak üzere kilit vurulmalıdır. Yani demem odur ki, HDP'yi Türk siyasetinin taşıma ve hazmetme kapasitesi dolmuştur. Bu terör ve bölücülük yatağı kapatılmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

NUMAN KURTULMUŞ: TÜRKİYE'DE OLUMLU SONUÇLARI GÖRÜLMEDİ

Bahçeli'nin çağrısını değerlendiren AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye milli beka meselesi olarak terörle mücadele ediyor. HDP'nin eline Türkiye partisi olmak için önemli fırsatlar geçti. Çukur eylemlerinde PKK'yı terör örgütü olarak görüyoruz diye tavır koymuş olsalardı bambaşka bir Türkiye'yi konuşuyor olabilirdik. HDP'ye 'terörle aranıza duvar örün' diyoruz. Parti kapatmalarının Türkiye'de olumlu sonuçları görülmedi" demişti.