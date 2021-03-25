Davutoğlu'ndan AK Parti kongresindeki kalabalığa tepki: Milletimize kesilen bütün cezalar geri ödenmeli

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, dün Ankara Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 7. Olağan Kongresi'ndeki kalabalığa tepki gösterdi. Kongrede sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığını ifade eden Davutoğlu, "Cumhurbaşkanı ve iktidara düşen görev şu. Madem ki bunlar bir tehlike teşkil etmiyor, milletimize sosyal mesafeye uymamak nedeniyle kesilen bütün cezalar geri ödenmeli" dedi.

AK Parti 7'nci Olağan Kongresi dün Ankara'da gerçekleşti. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın yeniden genel başkan seçildiği kongrede gerek salon içinde gerekse salon dışında bekleyen kalabalık dikkat çekti. Bugün Gelecek Partisi il başkanları toplantısının ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Genel Başkan Ahmet Davutoğlu, AK Parti kongresindeki kalabalığa tepki gösterdi.

"CEZA ÖDEMİŞ BÜTÜN VATANDAŞLARIMIZA SESLENİYORUM"

Kongrede sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığını ifade eden Davutoğlu, "Cumhurbaşkanı ve iktidara düşen görev şu. Madem ki bunlar bir tehlike teşkil etmiyor, milletimize sosyal mesafeye uymamak nedeniyle kesilen bütün cezalar geri ödenmeli. Ceza ödemiş bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum, gitsinler ve itiraz dilekçesini AK Parti kongresinin resimleriyle birlikte müracaat etsinler ve bu resimler sosyal mesafe kuralını ihlal etmiyorsa biz de etmiyorduk desinler" dedi.

Davutoğlu'nun açıklamalarının devamı ise şu şekilde:

"İl başkanlarımdan ricam, esnafımızla, vatandaşlarımızla görüşerek her bir ilde şu ana dek alınan cezaların geri ödenmesi için bir imza kampanyası başlatalım, esnafımızla birlikte harekete geçelim. Esnaf işini gücünü yapamıyor. Esnaf ceza öderken, bu kadar tantanalı, şaşaalı kongreler yapılıyorsa birinin bunun hesabını vermesi lazım. Tutarlılığın olmadığı yerde güven olmaz.

"ESNAFIN VE VATANDAŞIN ALTINI DA KALMADI, DÖVİZİ DE"

Cumhurbaşkanı vatandaşlara altın ve dövizlerini sisteme sokma çağrısında bulundu. Eğer güven uyandıracaksa, kendisine çağrıda bulunuyorum bütün iktidar mensuplarının, yakınlarının banka hesaplarını şeffaf bir şekilde açıklasınlar. Herkes bu dönemde siyaseten kimlerin zenginleştiğini çok iyi biliyor. Kimlerin altınının dövizinin olduğunu çok iyi biliyor. Esnafın, vatandaşın artık altını da kalmadı, dövizi de kalmadı.

Kamu Özel İşbirliği projelerindeki dolar endeksli hazine garantilerini önce Türk lirasına çevirin. Önce onlara bir tasarruf getirin. Her gün ödediğimiz ücret bütün bu projelerde vatandaşın cebinden çıkıyor, hep dolar bazında ve sürekli artıyor bu. Türkiye'de gerçekten dolara, altına sahip olanlar bu imkanları rahatlıkla kullanırken vatandaşın son tasarruflarını da onlardan istemek açık bir tutarsızlıktır.

"BİR AÇIKLAYIN BAKALIM, KİMLER O GECE ZENGİN OLDU?"

Merkez Bankası Başkanı'nın değiştiği gün yapılan bütün döviz işlemlerini şeffaf bir şekilde açıklasınlar. 450 milyon dolar o gün döviz işlemi yapıldığı söyleniyor. Bir açıklayın bakalım, kimler o gece zengin oldu? Kimler kârlarına kâr, rantlarına rant kattı? Cumhurbaşkanı diyor ki 30 yaşına kadar gençlerimiz evlenmiyor. Sayın Cumhurbaşkanı, işi olmayan nasıl evlenmeye cesaret etsin? Halktan bu kadar kopuklar ki genç işsizliğinin yüzde 40'lara vardığını bilmiyorlar. Bu şartlarda hangi genç evlenebilir?"