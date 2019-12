: Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin logosunu ve ismini nasıl bulunduğunu anlattı

13.12.2019 19:01 | Son Güncelleme: 13.12.2019 19:13

Gelecek Partisi bugün düzenlenen törenle kuruluşunu ilan etti. Törende yaptığı konuşma ile partisinin ilkelerini anlatan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu daha sonra gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Partinin kurulmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Davutoğlu, üç aydır yoğun bir tempoyla çalışarak Türkiye'nin her yerinden, her yaştan ve her meslekten güçlü bir ekip kurduklarını söyledi.

"ÇOK SAYIDA İSİM VE LOGO TEKLİFİ GELDİ"

Parti logosu olarak çınar ağacı kullanılması ve 'Gelecek Partisi' isminin kimin fikri olduğuyla ilgili soruya "ortak akıl" yanıtını veren Davutoğlu, "Çok sayıda isim ve logo teklifi geldi, birer birer eledik. Bazıları da kamuoyuna yansıdığı için gelen tepkilerle eledik ve test ettik. Yani hangi isim etrafında bir yoğunluk var, biraz da sürpriz etkisi olması lazımdı. Aslında öğretici ve bir yandan da hepimiz için birbirimizi tanıdığımız bir süreç oldu" diye konuştu.

"ÇINAR SEMBOL BİR AĞAÇ"

"Çınar yaprağı" olan parti logosuna ilişkin ise Davutoğlu, çınar ağacının sembol bir ağaç olduğunu, yaprağının ve renginin özellikleri dolayısıyla logoda kullandıklarını söyledi.

Davutoğlu, "İnşallah bu heyetten ben çok umutluyum. En önemli şey ortamın, psikolojinin oluşması. Psikoloji oluşunca sosyoloji oluşur, sosyoloji oluşunca siyaseti şekillendirir. Biz bugün buraya sağlam bir psikolojik zemin kurduk, temel attık. Eminim bu kadro Türkiye'ye yeni bir perspektif çizecek" değerlendirmesini yaptı.

Haber Videosu