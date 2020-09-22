Ahmet Davutoğlu: 2023'te kendi cumhurbaşkanı adayımızı çıkaracağız
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Ahmet Davutoğlu: 2023'te kendi cumhurbaşkanı adayımızı çıkaracağız

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 2023 seçimlerinde partisinin cumhurbaşkanı adayı çıkarıp çıkarmayacağı sorusuna "Gelecek Partisi'nin kendi cumhurbaşkanı adayı olacak" sözleriyle yanıt verdi.

22.09.2020 14:33 | Son Güncelleme: 22.09.2020 16:22

Ankara'da basın mensupları ile bir araya gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, önemli değerlendirmelerde bulundu. İktidarı hedefleyen bir parti olduklarını belirten Davutoğlu, 2023 yılında Gelecek Partisi'nin kendi cumhurbaşkanı adayını çıkaracağını vurguladı.

Davutoğlu, partisinin genel merkezinde basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Gelecek Partisini ulusal ve uluslararası konjonktür gereği bir ihtiyaç doğrultusunda kurduklarını ifade eden Davutoğlu, psikolojik olarak yeni bir sese, bir alternatife ihtiyaç olduğunu söyledi. Davutoğlu, "Türkiye'de eğer 'Niye siyasi parti kuruluyor' diye soruluyorsa soran ya dünyayı ya Türkiye'yi görmüyordur." diye konuştu.

"SEÇİMİN EN GÜÇLÜ ADAYLARINDAN OLACAK"

Henüz yeni kurulan bir siyasi parti olduklarına işaret eden Davutoğlu, "Bir sene sonra Gelecek Partisi Türkiye'nin başat partilerinden biri olacak ve inşallah seçimlerde de iktidarın en güçlü adaylarından olacak." ifadesini kulandı.

"AK PARTİ BUGÜN AYNI ŞEYLERİN İÇİNE DÜŞTÜ"

Ekonomiye yönelik eleştirilerde bulunan Davutoğlu, "AK Parti neyi reddederek iktidar olmuşsa bugün aynı şeylerin içine düşmüş durumda" iddiasında bulundu. Dış politikaya ilişkin eleştirilerde bulunan Davutoğlu, küresel ve bölgesel güçlerle dengelerin doğru ayarlanması halinde manevra kabiliyetinin genişleyeceğini söyledi.

"MISIR'LA ANLAŞMA YAPILMASI LAZIM"

Türkiye'nin Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip ülke olduğunu belirten Davutoğlu, "Türkiye ile Mısır arasında münhasır ekonomik bölge anlaşması yapılması lazım. Sevilla haritasının önüne geçilmesinin yolu Mısır ile o anlaşmayı yapmaktır." değerlendirmesini yaptı. Davutoğlu, Mısır'daki darbeye hala karşı olduğunu ancak diplomasinin yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

HEDEF TEK BAŞINA İKTİDAR

Siyasi parti ittifaklarına yönelik bir soru üzerine ise Davutoğlu, "Biz tek başımıza iktidara gelmek üzere bir parti kuruyoruz. Bu partinin temelleri bunun için atıldı." dedi.

"KENDİ CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ OLACAK"

Davutoğlu, bir başka soru üzerine, Gelecek Partisinin cumhurbaşkanlığı makamına da parlamentodaki çoğunluğa da talip olduğunu belirterek, "Gelecek Partisinin kendi cumhurbaşkanı adayı olacak." ifadesini kullandı.

Ahmet Davutoğlu: 2023'te kendi cumhurbaşkanı adayımızı çıkaracağız

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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