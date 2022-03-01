Davraz Kayak Merkezi, bu sezon 350 bin kişiyi misafir etti

MUHAMMED ENES YAPALIKAN - Türkiye'nin önde gelen kayak merkezleri arasında yer alan Davraz Kayak Merkezi, sezon başından bu yana 350 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı.

Toros Dağları'nın zirvesinde kurulu 2 bin 635 rakımlı Davraz Kayak Merkezi'ni, genellikle Avrupa ve Orta Doğu ülkeleri ile Rusya'dan turistler tercih ediyor. Eğirdir Gölü manzarası, kar ve telesiyej kalitesiyle çevre illerden yerli turist alan Davraz'da, yarıyıl tatilinin ardından da hareketlilik devam ediyor.

Sezon başında yüzde 70'e ulaşan otellerin doluluk oranı, sezon sonuna yaklaşıldığı şu günlerde yüzde 50'lerde seyrediyor. Zaman zaman kar kalınlığının 2 metreye kadar çıktığı merkezde, sezonun diğer dönemlere göre bir ay daha uzatılması bekleniyor.

Şu ana kadar toplam 350 bin kişiyi ağırlayan Davraz'ı, sezon sonuna kadar 500 bin kayakseverin ziyaret etmesi öngörülüyor.

"Önümüzdeki sezon yürüyen bandın devreye girmesini bekliyoruz"

Davraz Kayak Merkezi İdari Koordinatörü Ozan Yılmaz, AA muhabirine, merkezde şu an kar kalınlığının 1,5 metre olduğunu söyledi.

Hava şartlarının elvermesi halinde kayak merkezinin nisan ayına kadar açık kalacağını ifade eden Yılmaz, "Tüm vatandaşımızı tesisimize davet ediyoruz. Şu ana kadar tesisimizi 350 bin kişi ziyaret etti." dedi.

Yapılan yatırımlarla merkeze 3 telesiyej kazandırıldığını belirten Yılmaz, şunları söyledi:

"Yeni tesislerimizin inşaatları devam ediyor, özellikle vatandaşlarımız tarafından çok beklenen kondol tesisimizin önümüzdeki sezon faaliyete girmesini umut ediyoruz. Mevcut t-bar tesisimizin yanına yeni bir t-bar tesisi ilave edildi. Önümüzdeki sezon yürüyen bandımızın da devreye girmesini bekliyoruz. 3. yeni tesisimizi yaparak kayakseverlerin hizmetine sunacağız."

"Akdeniz'in incisi" olarak nitelendirilen Davraz Kayak Merkezi'ni işleten şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Çelik ise merkezde son 15 yılın en yüksek kar kalındığının ölçüldüğünü ifade etti.

Çelik, bu yıl yağan kar sayesinde sezonun uzayacağını ve bunun ziyaretçi sayısında artış sağlayacağını dile getirdi.