Davos'ta kurulan 'Türk Evi'ne katılımcılardan yoğun ilgi
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Davos'ta kurulan 'Türk Evi'ne katılımcılardan yoğun ilgi

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50'nci Dünya Ekonomik Forum (WEF) toplantıları kapsamında kurulan Türk Evi yoğun ilgi görüyor.

22.01.2020 14:32 | Son Güncelleme: 22.01.2020 14:32
Davos'ta kurulan 'Türk Evi'ne katılımcılardan yoğun ilgi

'nin Davos kasabasında düzenlenen 50'nci Dünya Ekonomik Forum (WEF) toplantıları kapsamında kurulan Türk Evi yoğun ilgi görüyor.


Hazine ve Maliye Bakanlığı liderliğinde Bankalar Birliğinin katkılarıyla kurulan Türk Evi'nde, Türkiye Varlık Fonu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nin üst yöneticileri, Davos Zirvesi boyunca dünya ekonomisinin nabzını tutan kurumların temsilcileriyle ikili görüşmeler yapıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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