DATÜB, Kazakistan Başbakanı ile bir araya geldi

23.09.2019 16:06

Kazakistan Başbakanı Askar Mamin Kazakistan'ın başkenti Nur-Sultan'da Türk iş adamlarını Başbakanlık ofisinde kabul etti.



Türk-Kazak İşadamları Birliği (TÜKİB) kurucu üyesi ve Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, TÜKİB Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Develioğlu, TÜKİB Yönetim Kurulu üyeleri Hikmet Atalay ve Cem Ciritci, TÜKİB üyeleri Abbas Şahin, Murat Hancı ve Genel Sekreter Anzor Gusseinov'un katıldığı görüşmede Kazakistan Başbakanı Askar Mamin'e TÜKİB'in faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgi verildi.



Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, Türk firmalarının, Kazakistan'daki ekonomik projelerin uygulanmasına katılımını takdirle karşıladıklarını ve ortak hedeflerinin yatırım işbirliği seviyesini artırmak olduğunu belirterek, Türkiye, Kazakistan arasındaki güçlü bağlara dikkat çekti.



Görüşme ile ilgili İHA'ya açıklama yapan DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov ise, "Kazakistan Başbakanı ile yaptığımız görüşmede biz, kendi planlarımızı ve düşüncelerimizi aktardık. Başbakanımız da Türk iş adamlarına, Türkiye devletine, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, Türkiye devletinin her zaman Kazakistan'ın yanında olduğunu söyledi. Başbakan Mamin, Kazakistan'da inşaat ve diğer sektörlerde Türk şirketlerinin faaliyet gösterdiğini, gelecekte ise bu yatırımların daha fazla olmasını istediklerini belirtti. Burada olan bazı sıkıntıları anlattık. Başbakan projelerimizi, sıkıntılarımızı dinleyerek, oldukça olumlu cevaplar verdi" dedi.



Kazakistan Başkentinde gerçekleşen görüşmede Başbakan Yardımcısı Jenis Kasımbek, Milli Ekonomi Bakanı Ruslan Dalenov ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Ermek Koşerbayev'in katıldığı görüşmede, Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Nevzat Uyanık ve Ticaret Müşaviri Selçuk Oktay hazır bulundu.



Görüşmede, Kazakistan'da yatırım ortamının geliştirilmesi, girişimcilik ve yatırım faaliyetlerine ilişkin yasalarda değişikliklerin yapılmasına dair önerilerin sunulması ve tartışılması, PPP konusunda deneyim paylaşımına TÜKİB'in davet edilmesi, Kazakistan'da faaliyet gösteren TÜKİB'e üye şirketlerin yatırım ve girişimcilik faaliyetlerine ilişkin güncel konular gündeme getirildi.



Toplantı sonrası, Türkiye Cumhuriyeti Nur-Sultan Büyükelçisi Nevzat Uyanık tarafından Türk iş adamları şerefine verilen yemeğe katıldığını söyleyen DATÜB Genel Başkanı Kassanov, yemeğe katılan iş adamları ile birlikte yapılan görüşmeleri değerlendirdiklerini belirtti.



Yemek sonrası Nur-Sultan Büyükelçisi Nevzat Uyanık'ın tayininin çıktığını öğrenince üzüldüğünü söyleyen Kassanov, "Biz Sayın Büyükelçimize çok bağlıyız. Kendisiyle burada bulunduğu 4 yıl içerisinde çok güzel çalışmalar yaptık. Onun gibi Büyükelçiler malesef her zaman olmuyor. Büyükelçimiz, Kazakistan ile Türkiye arasındaki FETÖ konusunda yapılan çalışmalarda çok aktif çalıştı. Net kararları ile iki ülke arasında çok büyük işlere imza attı. Onun tavsiyesi üzerine TÜKİB'i organize ettik. Burada Büyükelçimizin çok büyük emeği var. Kazakistan Türkiye ilişkilerinde, Türk iş adamlarının buraya gelmesinde, burada faaliyetlerde bulunmasında Sn. Büyükelçimizin her zaman desteği olmuştur. Dolayısıyla, biz onun gidişine çok üzüldük" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA