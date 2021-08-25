DATÜB heyeti, Sultan Alpaslan Diyarına Geldi
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DATÜB heyeti, Sultan Alpaslan Diyarına Geldi

İhlas Haber Ajansı / Sami Demir - Haberler | Yerel

- DATÜB heyeti, Sultan Alpaslan Diyarına Geldi(Özel) Dünya Ahıskalı Türkler Birliği Genel Sekreteri Fuat Uçar başkanlığındaki heyet, Muş Malazgirt Zaferi'nin 950. yıldönümü kutlamaları kapsamında Malazgirt Tarihi Mili Parkında 76 yıl sonra oba çadırlarını kurdular.

- DATÜB heyeti, Sultan Alpaslan Diyarına Geldi(Özel)

MUŞ - Dünya Ahıskalı Türkler Birliği Genel Sekreteri Fuat Uçar başkanlığındaki heyet, Muş Malazgirt Zaferi'nin 950. yıldönümü kutlamaları kapsamında Malazgirt Tarihi Mili Parkında 76 yıl sonra oba çadırlarını kurdular.

DATÜB heyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve öz kardeşleri olan Sultan Alparslan'ın torunları görmek için 76 yıl sonra ana vatanları olan Türklerin Anadolu'ya açılan kapısı Malazgirt'te geldiler. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 1071 Malazgirt Zaferi kutlamaları dolayısıyla Malazgirt'te gelerek çadır kurup Ahıskalı Türkleri temsil ederek ve DATÜB faaliyetlerini tanıtılar, gelen katılımcılara bilgiler verdiler. Tarihi Milli Parkta oba çadırlarını kuran Dünya Ahıskalı Türkler Birliği Genel Sekreteri Fuat Uçar, atalarımın toprağında bulunmaktan son derece mutluyum. Öncelikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Ahıska Türklerine kapılarını açtı. Şuan Ahlat'a yerleşmiş Ahıska Türkleri var. Bizler Dünya Ahıska Türkleri olarak ana yurdumuz Sultan Alparslan diyarı Malazgirt'te bulunmaktan son derece mutluyuz. Bu alanda kurduğumuz çadırımızda Ahıska Türklerini tanıtma fırsatı bulduk. Cumhurbaşkanımız karşılamaya hazırız. 76 yıl sonra ana vatanımızda olmaktan da son derece mutluyuz. Dünyanın 9 ülkesinde Ahıska Türkleri yaşamakta. En çokta Kazakistan'da yaşamakta" dedi.

76 yıl sonra Malazgirt'te gelen Ahıska Türkleri oba çadırlarına, Ahıska Türklerinin yaşam ve geleneklerini gelen misafirlere sunuyorlar.

DATÜB heyeti, Sultan Alpaslan Diyarına Geldi
DATÜB heyeti, Sultan Alpaslan Diyarına Geldi
DATÜB heyeti, Sultan Alpaslan Diyarına Geldi
DATÜB heyeti, Sultan Alpaslan Diyarına Geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sami Demir

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