Datça hayranı Rus ressam Tuganova, Niğde'de yaşamını yitirdi
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Datça hayranı Rus ressam Tuganova, Niğde'de yaşamını yitirdi

28.02.2021 15:14 | Son Güncelleme: 28.02.2021 15:17
Datça hayranı Rus ressam Tuganova, Niğde'de yaşamını yitirdi

ULUSLARARASI Aktivist Sanatçılar Birliği (UASB) onur üyesi Rus ressam Elizabeth Tuganova (72), yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Niğde'nin Bor ilçesindeki bir hastanede yaşamını yitirdi.

ULUSLARARASI Aktivist Sanatçılar Birliği (UASB) onur üyesi Rus ressam Elizabeth Tuganova (72), yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Niğde'nin Bor ilçesindeki bir hastanede yaşamını yitirdi.

Rus ressam Elizabeth Tuganova, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) dağılmasının ardından 1990 yılında Türkiye'ye yerleşti. İstanbul'da bir süre yaşamını sürdüren Tuganova, burada Türk müzisyen Halil Önbaş ile iki yıl süren bir evlilik yaptı. İstanbul'dan ayrılarak, 2001 yılında Muğla'ya gelen sanatçı, Marmaris, Datça ve Fethiye'de yaşadı. Kimsesi olmadığı için 1 yıldır Niğde'nin Bor ilçesindeki Ahmet Kuddusi Huzurevi'nde kalan Tuganova, bir süre önce yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Bir haftadır yoğun bakım servisinde tedavi gören Tuganova, dün gece yaşamını yitirdi. Tuganova'nın 2 Kasım Salı günü yaşamının önemli bir bölümünü geçirdiği ve hayranı olduğu Muğla'nın Datça ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.

1949 Moskova doğumlu olan Tuganova, Tiflis'de filoloji öğrenimi görürken, empresyonizmin ustalarından resim eğitimi aldı. Sanatçı, bugüne kadar dünyanın pek ülkesinde ve Türkiye'nin değişik kentlerinde resim sergileri açtı. Tuganova'nın hayatı, İzmirli yazar Selmina Melikoğlu tarafından, 'Aşkın Yüz Yılı Elizabeth' adıyla da  5 yıl yıl önce romanlaştırıldı.


Datça hayranı Rus ressam Tuganova, Niğde'de yaşamını yitirdi
Datça hayranı Rus ressam Tuganova, Niğde'de yaşamını yitirdi
Datça hayranı Rus ressam Tuganova, Niğde'de yaşamını yitirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet ÇİL

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