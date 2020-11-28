Datça'da MOBESE denetimleri arttırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Datça'da MOBESE denetimleri arttırıldı

28.11.2020 13:58 | Son Güncelleme: 28.11.2020 14:02
Datça'da MOBESE denetimleri arttırıldı

Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasının yanında trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla MOBESE denetimlerini arttırdı.

Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasının yanında trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla MOBESE denetimlerini arttırdı.

MOBESE denetimlerine ağırlık verilmesinin ardından geçen ay içerisinde 120'nin üzerinde MOBESE üzerinden cezai işlem uygulandı. Vatandaşlar MOBESE denetimleri konusunda bilgilendirerek kazaların azaltılması ve vatandaşın mağduriyetini gidermesi amaçlanıyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğünce denetimlerin artarak devam edeceği açıklanırken, son dönemde trafikte önemi büyük olan yayaların şikayetlerini gidermek için sevgi yolu ve diğer yaya yollarına vatandaşların motorlu taşıtlarıyla girdiği yönündeki ihbarlara yönelik yaya yollarındaki denetimler de sürüyor. - MUĞLA

Bunlar da ilginizi çekebilir

Basından kaçmışlardı! Kendisinden 25 yaş küçük ünlüyle yaşadığı ilişki yeniden gündem oldu
Basından kaçmışlardı! Kendisinden 25 yaş küçük ünlüyle yaşadığı ilişki yeniden gündem oldu
Bilim Kurulu üyesi gün verip uyardı: Daha sert tedbirler hızlıca devreye sokulabilir
Bilim Kurulu üyesi gün verip uyardı: Daha sert tedbirler hızlıca devreye sokulabilir
'İntihar etti' dediği eşi kurtulunca gerçekler ortaya çıktı! Tecavüz edip başından vurmuş
"İntihar etti" dediği eşi kurtulunca gerçekler ortaya çıktı! Tecavüz edip başından vurmuş

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Datça'da trafik denetimlerinde MOBESE ağırlığı
Datça'da trafik denetimlerinde MOBESE ağırlığı
Nazilli'de Kovid-19 denetimleri arttırıldı
Nazilli'de Kovid-19 denetimleri arttırıldı
Datça'da Kovid-19 denetimleri sürüyor
Datça'da Kovid-19 denetimleri sürüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akalın Seren Serengil Gonca Vuslateri İbrahim Büyükak
Spor Falcao Ozan Tufan Tolga Ciğerci Mustafa Cengiz Robert Prosinecki
Tüm Haberler Ölü Kaza Müzik Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Datça'da MOBESE denetimleri arttırıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 14:02:32. #1.14#
title