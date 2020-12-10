Datça'da köylüler, yerel tohum sahasını patates tarlasına çevirmiş
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Datça'da köylüler, yerel tohum sahasını patates tarlasına çevirmiş

10.12.2020 18:31 | Son Güncelleme: 10.12.2020 18:35
Datça'da köylüler, yerel tohum sahasını patates tarlasına çevirmiş

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, yerel tohumları yeniden toprakla buluşturmak ve kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla 5 yıl önce kurulan Datça Yerel Tohum Derneği'nin 10 dönümlük uygulama sahası bir gecede patates tarlasına döndü.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, yerel tohumları yeniden toprakla buluşturmak ve kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla 5 yıl önce kurulan Datça Yerel Tohum Derneği'nin 10 dönümlük uygulama sahası bir gecede patates tarlasına döndü. Derneğe araziyi tahsis eden Datça Belediyesi tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, sıkıntının; arazinin kış aylarında boş olduğunu gören köylülerin, Büyükşehir Yasası öncesinde, köy tüzel kişiliğine ait olan ve köylülerce tarım amaçlı ortak kullanılan araziye, bilgi verilmeden 3 aylık bir süre için patates ekilmesinden kaynaklandığı açıklandı.

Datça'da, 'Zehirsiz topraklarda, zehirsiz üretim' sloganıyla yola çıkan Datça Yerel Tohum Derneği'ne 5 yıl önce Datça Belediyesi tarafından tahsis edilen uygulama sahasına, dernek yönetimine bilgi dahi verilmeden patates ekiminin yapılması şaşkınlık yarattı. Dernek Başkanı Zeki Karacan, sekiz gündür olayı aydınlatmak için yaptıkları çalışmalardan sonuç alamadıklarını, belediye yetkililerinden ise bugüne kadar ses çıkmadığını belirterek, uygulamaya tepki gösterdi.

'TAŞLIK VE KAYALIK BİR ARAZİYDİ'Datça'nın kırsal Kızlan Mahallesi'nde, belediye tarafından kendilerine tahsis edilen uygulama sahasında bugüne kadar meyve ve sebzelerden bakliyatlara kadar 300 tür yerli ürünün, bine yakın tohum çeşidinin elde edildiğini belirten Karacan, "Belediyenin beş yıl önce bize verdiği bu alan, o günlerde tamamen taşlık ve kayalardan oluşan bir araziydi. Biz burayı doğal tarım sevdalısı yüzlerce kişi ile bir araya gelerek yoktan var ettik. Taşını toprağını temizledik. Burada zehirsiz, kimyasalsız atalık, yerli tohumlarımızı ürettiğimiz alan olarak değerlendirdik. Bugüne kadar yaklaşık 300 tohum elde ettik. Dört tane atalık buğdayımızı Datça'ya kazandırdık" dedi.'BİLGİMİZ DIŞINDA EKİLMİŞ'Bütün bu çabalara karşın hiçbir şeyden haberleri yok iken büyük bir sürpriz ile karşılaştıklarını belirten Karacan, "Hiç bilgimiz olmadan, hiç haber verilmeden bu alanın ekildiğini görünce şaşırdık. Bu bilgiyi kimse ile paylaşmadan 8 gün boyunca işin gerçeğini öğrenmeye çalıştık. Maalesef bugüne kadar hiç ses çıkmadı. Bizi arayan olmadı" diye konuştu.Bodrum Belediye Başkanı Gürsel Uçar ve belediye yetkililerinden bu alanın kime, nasıl ve neden verildiğine yönelik bir açıklama beklediklerini ifade eden Karacan, "Burası belediyeye ait ve bize burayı veren Belediye Başkanımız olduğu için kendisinden açıklama bekliyoruz" dedi.BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Datça Yerel Tohum Derneği'nin soruları yanıt beklerken, Datça Belediyesi konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Datça Yerel Tohum Derneği ile herhangi bir ihtilafın bulunmadığı ya da iş birliği sonlandırılmasının söz konusu olmadığına vurgu yapılarak, "Konu, tümüyle arazinin kış aylarında boş olduğunu gören köylülerimizin, Büyükşehir Yasası öncesinde belediye değil köy tüzel kişiliğine ait olan ve köylülerce tarım amaçlı ortak kullanılan araziye, bilgi verilmeden 3 aylık bir süre için patates ekilmesidir. Datça Yerel Tohum Derneği kullanmaya devam etmek isterse buna engel bir durum yoktur" denildi.


Datça'da köylüler, yerel tohum sahasını patates tarlasına çevirmiş
Datça'da köylüler, yerel tohum sahasını patates tarlasına çevirmiş
Datça'da köylüler, yerel tohum sahasını patates tarlasına çevirmiş
Datça'da köylüler, yerel tohum sahasını patates tarlasına çevirmiş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet ÇİL

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