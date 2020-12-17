Datça'da kaçak yapıların yıkımına başlandı
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Datça'da kaçak yapıların yıkımına başlandı

17.12.2020 16:28 | Son Güncelleme: 17.12.2020 16:33
Datça'da kaçak yapıların yıkımına başlandı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, İmar Barışı'na aykırı yapı kayıt belgesi alındığı tespit edilen 40 kaçak yapının yıkımına başlandı.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, İmar Barışı'na aykırı yapı kayıt belgesi alındığı tespit edilen 40 kaçak yapının yıkımına başlandı.

Datça'da, İmar Barışı'na esas olan 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış olmaları gerekirken, daha sonraki tarihlerde yapıldığı tespit edilen 40 bina için usulsüz yapı kayıt belgesi çıkartıldığı belirlendi. Yapı kayıt belgeleri iptal edilen binaların yıkımına karar verildi.

Sahiplerine tebligat gönderilen kaçak 40 yapının yıkımına, Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Datça Belediyesi ekiplerinin gözetiminde başlandı. İlk olarak Eski Datça ve Karaköy mahallerinde 2 kaçak yapı mal sahipleri tarafından, Yazı Mahallesi Belen mevkisindeki sit alanı içinde kalan yapı ise ekiplerce yıkıldı.Yıkımların Yaka, Cumalı, Mesudiye, Kızlan ve Reşadiye mahallelerindeki kaçak binalarda devam edeceği açıklandı.

Öte yandan 40 kaçak yapıdan yürütmeyi durdurma kararı alınan 8, sahipleri yurt dışında olduğu için tebligat yapılamayan 4 olmak üzere toplam 12 yapı ile ilgili işlemlerin ise sürdürüldüğü bildirildi.


Datça'da kaçak yapıların yıkımına başlandı
Datça'da kaçak yapıların yıkımına başlandı
Datça'da kaçak yapıların yıkımına başlandı
Datça'da kaçak yapıların yıkımına başlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet ÇİL

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