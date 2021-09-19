Datça'da 48 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
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Datça'da 48 düzensiz göçmen yakalandı

AA / Sebiha Arslan - Haberler | Güncel

Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 48 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 48 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Akçalı Adası açıklarında üç can salında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Can salındaki 21 Suriye, 10 Irak, 5 Afgan, 3 Bangladeş, 2 İran, 4 Filistin ve 3 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalanarak karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Datça'da 48 düzensiz göçmen yakalandı

Datça'da 48 düzensiz göçmen yakalandı

Datça'da 48 düzensiz göçmen yakalandı

Datça'da 48 düzensiz göçmen yakalandı
AA / Sebiha Arslan - Son Dakika Haberleri
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, orman yangınları sonrası yürütülen çalışmalar hakkında konuştu: (1)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, orman yangınları sonrası yürütülen çalışmalar hakkında konuştu: (1)

 Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: '(Antalya ve Muğla'daki orman yangınları)1305 konut ve 600 ahır projelendirildi, 1100 konut ve 600 ahırın da...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Antalya ve Muğla'daki orman yangınları)1305 konut ve 600 ahır projelendirildi, 1100 konut ve 600 ahırın da...

 Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: '(Orman yangınlarında hasar gören yapılar) Antalya ve Muğla'da 1100 binanın yıkım çalışmalarını tamamladık.'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Orman yangınlarında hasar gören yapılar) Antalya ve Muğla'da 1100 binanın yıkım çalışmalarını tamamladık."
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Haber: Datça'da 48 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
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