Tatil nedeniyle tıka basa dolu olan Datça'da 4,2 büyüklüğünde deprem
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Tatil nedeniyle tıka basa dolu olan Datça'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Anadolu Ajansı / İsa Toprak - Haberler | Güncel

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 17.16 sıralarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlar, panik yaşadı.

Kurban bayramı nedeniyle normal mevsimlere oranla daha dolu olan Muğla'nın Datça ilçesinde deprem paniği yaşandı.

6 KİLOMETRE DERİNLİKTE

Ege Denizi'nde Datça açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Ege Denizi'ndeki sarsıntı, saat 17.16'da ve 6 kilometre derinlikte gerçekleşti.

DATÇA'YA 41 KİLOMETRE

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 41 kilometre olarak ölçüldü. Diğer yandan depremi hisseden vatandaşların kendilerini dışarı attıkları kaydedildi.

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Tatil nedeniyle tıka basa dolu olan Datça'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

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