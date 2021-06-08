Darüşşafakalı öğrencilere ABD'den 7 ödül

Darüşşafaka Lisesi öğrencileri, Medya, Araştırma ve Yazılı Düşünsel Ürünler alanlarında gençleri teşvik etmeyi amaçlayan Light Millenium J.U.C. Awards yarışmasında toplam 7 ödülün sahibi oldu.

Darüşşafakalı öğrenciler, göz dolduran başarı hikayelerine yenilerini ekledi. Darüşşafaka Lisesi öğrencileri, Medya, Araştırma ve Yazılı Düşünsel Ürünler alanlarında gençleri teşvik etmeyi amaçlayan Light Millenium J.U.C. Awards yarışmasında toplam 7 ödülün sahibi oldu. Medya kategorisinde mansiyon; Araştırma kategorisinde birincilik, ikincilik ve üçüncülük; Yazılı Düşünsel Ürünler kategorisinde ikincilik, üçüncülük ve mansiyon ödüllerine layık görülen Darüşşafakalı öğrenciler, Türkiye'yi de uluslararası arenada büyük bir başarıyla temsil etmiş oldu.

Organizasyonun ödül töreni geçtiğimiz günlerde çevrimiçi şekilde gerçekleştirilirken, törene Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem, Darüşşafaka Cemiyeti Yüksek Danışma Kurulu Üyesi Davut Ökütçü ve Darüşşafaka Eğitim Kurumları yöneticileri ve eğitimcileri de katıldı.

Ödül töreninin açılışında Darüşşafaka'yı tanıtan bir konuşma yapan Davut Ökütçü, "Darüşşafaka'nın kurucuları daha en baştan eşitlikçi bir anlayışla, cinsiyet ayırımı yapmadan Eğitimde Fırsat Eşitliği misyonunu ilke edinerek bugün Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Gelişme Hedeflerinden SDG#4 ve SDG#5'i, bundan 158 yıl önce, Birleşmiş Milletler'in kuruluşundan 82 yıl önce benimsemiştir" dedi.

Darüşşafaka Eğitim Kurumları'ndan yarışmaya katılan 7 öğrenci de organizasyondan ödülle dönmüş oldu.

ÖDÜL ALAN ÖĞRENCİLER

Medya:

Ahmet Yasir Destebaşi - Mansiyon

Araştırma:

Sevinç Orman – Birinci

Nazlı Eren – İkinci

Zeynep Bayraktar – Üçüncü

Yazılı Düşünsel Ürünler:

Begüm Serttaş – İkinci

Esma Nur Sarı – Üçüncü

Menekşe Ezgi Akyol - Mansiyon

Light Millenium Hakkında:

Light Millennium, New York merkezli (2001), insanlığın gelişimini ilke edinen ve Birleşmiş Milletler Küresel İletişim Birimi (#UNDGC_CSO) tarafından tanınan ve 2005 yılından itibaren aktif bir üyesi olan, kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütüdür.

Bu örgütün kurucusu ve başkanı Bircan Ünver - Darüşşafaka 1951 mezunu Dr. Ülkü Ülgür'ün 1979'da kuruluşunda öncülük ettiği ve ilk başkanlığını yaptığı - Assembly of Turkish American Associations (ATAA), New York Bölgesi başkan yardımcısı ve aynı zamanda ATAA Yönetim Kurulu bünyesinde, "ATAA'nın BM İlişkiler Komitesi" başkanlığını da yürütmektedir.

Kaynak: Bültenler