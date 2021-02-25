Darp nedeniyle şikayetçi olan kurye, para cezası aldı: Keşke yediğim dayakla kalsaydım
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Darp nedeniyle şikayetçi olan kurye, para cezası aldı: Keşke yediğim dayakla kalsaydım

25.02.2021 11:44 | Son Güncelleme: 25.02.2021 12:02

ANTALYA'da 2017 yılında bir restoranda motokurye olarak çalışan Hayrullah Aydoğmuş (28), trafikte kendisini darbeden M.U. ile mahkemelik oldu.

ANTALYA'da 2017 yılında bir restoranda motokurye olarak çalışan Hayrullah Aydoğmuş (28), trafikte kendisini darbeden M.U. ile mahkemelik oldu. Mahkeme, yargılama sonunda birbirlerinden şikayetçi olan her iki tarafı da para cezasına çarptırdı. Karşı tarafın avukatlık ücretini ödeyebilmek için babasına ait motosikleti satan Aydoğmuş, "Keşke şikayetçi olmasaydım da yediğim dayakla kalsaydım" dedi.

Muratpaşa ilçesinde 2017 yılında bir pizzacıda motokurye olarak çalışan Hayrullah Aydoğmuş, paket götürdüğü sırada kırmızı ışıkta durdu. İddiaya göre bu sırada arkasında aracıyla duran M.U. ışık yandığı halde selektör yaptı. Bunun üzerinde başında kask bulunan Aydoğmuş, 'kırmızı ışık yanıyor' diyerek ışığı gösterdi. M.U., yeşil ışığın yanmasıyla hareket eden Aydoğmuş'un motosikletinin önünü aracıyla kesti. Ne olduğunu anlamaya çalışan kurye, kaskını çıkarmasıyla M.U.'nun kafa darbesiyle yere yığıldı.

Aydoğmuş'u yerde de darbetmeye devam M.U., kuryenin başını asfalta vurmaya başladı. Çevredekilerin müdahalesiyle olay yerinden ayrılmak üzere olan M.U., Aydoğmuş'un aracının fotoğrafını çektiğini görünce cep telefonunu da parçalayarak uzaklaştı. Ambulansla hastaneye götürülen Aydoğmuş'un burnunun kırıldığı ve vücudunun farklı yerlerinden yaralandığı belirlendi.Olayın ardından her iki taraf da darp raporu alarak karşılıklı şikayetçi oldu. Yaklaşık 4 yıl süren dava sonucunda Aydoğmuş ve M.U. para cezasına çarptırıldı. Davanın ardından M.U.'nun avukatı, Aydoğmuş'a avukatlık ücreti olarak 5 bin 500 liralık icra işlemi başlattı.M.U.'ya hakaret ettiği gerekçesiyle 1740 lira para cezası alan Aydoğmuş, borcu ödeyebilmek için babasına ait motosikleti satmak zorunda kaldı.Darp olayının ardından kuryelik yapmayı bıraktığını söyleyen Aydoğmuş, "Paket servis yapmaya çıktığımda kırmızı ışıkta beklerken arkamdan selektör yaptı. Kafamda kask varken elimi kaldırıp 'Işık yanıyor görmüyor musun' dedim. İlerlerken arabasıyla önümü kesti. Kaskımı çıkarınca kafa attı ve burnumdan kan gelince yere düştüm. Ardından kafamı asfalta vurmaya başladı. Çevredekiler ayırınca aracın plakasını çekmek için cep telefonumu çıkarttım ancak elimden telefonu alıp kırdı. Sonrasında aracına binerek kaçtı" dedi.Ambulansla hastaneye kaldırıldığını, sonrasında şikayetçi olduğunu anlatan Aydoğbuş, "Nasıl oldu bilmiyorum ama kendisi de darp raporu almış. Mahkemede ben de sanık durumuna düştüm. Duruşmada öyle şeyler söyledi ki. Sanki ben onu dövmüşüm gibi. İkinci duruşmada olayı gören bir şahitle gittim ve her şeyi anlattı. Ancak dava yine ertelendi. Son duruşmada ben 1740 lira para cezası aldım. Bir süre sonra karşı tarafın avukatı, avukatlık ücreti adı altında 5 bin 500 liralık icra gönderdi" diye konuştu.'KEŞKE YEDİĞİM DAYAKLA KALSAYDIM'

Kendisini darbeden kişiye karşı dahi koyamadığını söyleyen Aydoğmuş, "Site görevlisi olarak çalışıyorum ve 2 çocuğum var. Bunu ödeyecek durumum yoktu ve babamın motosikletini satmak zorunda kaldım. Keşke davacı olmasaydım da yediğim dayakla kalsaydım. Haklıyken haksız duruma düştüm. En çok zoruma giden de bu oldu. Olan garibe oldu, keşke şikayetçi olmasaydım. Ben adaletin yerini bulmasını istiyorum. Darp raporum her şeyim olmasına rağmen suçlu ben oldum" dedi.


Darp nedeniyle şikayetçi olan kurye, para cezası aldı: Keşke yediğim dayakla kalsaydım
Darp nedeniyle şikayetçi olan kurye, para cezası aldı: Keşke yediğim dayakla kalsaydım
Darp nedeniyle şikayetçi olan kurye, para cezası aldı: Keşke yediğim dayakla kalsaydım

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER

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