DARK SOULS 2 sistem gereksinimleri 2021! DARK SOULS 2 sistem gereksinimleri neler?

FROM SOFTWARE tarafından geliştirilen DARK SOULS 2, 2011'de büyük çıkış yapan Dark Souls'un merakla beklenen devam oyunudur. Eşsiz eski tarz aksiyon RPG deneyimi, inanılmaz meydan okuma ve yoğun duygusal ödül ile dünya çapındaki oyuncuların hayal güçlerini büyüledi.

DARK SOULS II, serinin ünlü bilinmezliğini ve sürükleyici oynanış yeniliklerini hem tekli hem de çok oyunculu deneyimlere getiriyor.

Karanlık yolculuğa katılın ve ezici düşman karşılaşmalarını, şeytani tehlikeleri ve yalnızca FROM SOFTWARE sunabileceği amansız mücadeleyi deneyimleyin. Peki DARK SOULS 2 Sistem Gereksinimleri neler? İşte DARK SOULS 2'nin sistem gereksinimleri.

DARK SOULS 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

DARK SOULS 2 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows Vista SP2, Windows 7 SP1, Windows 8

İşlemci: AMD® Phenom II™ X2 555 3.2Ghz ya daIntel® Pentium Core ™ 2 Duo E8500 3.17Ghz

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® 9600GT ya da ATI Radeon™ HD 5870

DARK SOULS 2 ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8

İşlemci: Intel® CoreTM i3 2100 3.10GHz ya daAMD® A8 3870K 3.0GHz

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GTX 750 ya daATI Radeon™ HD 6870 ya da daha yüksek

DARK SOULS 2 KAÇ GB?

DARK SOULS 2'yi oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 15 GB boş depolama gerekmektedir.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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