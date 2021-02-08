Darıca'daki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi yeniden ziyarete açıldı
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Darıca'daki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi yeniden ziyarete açıldı

08.02.2021 13:31 | Son Güncelleme: 08.02.2021 13:34
Darıca'daki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi yeniden ziyarete açıldı

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi, misafirlerini yeniden kabul etmeye başladı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi, misafirlerini yeniden kabul etmeye başladı.

Hayvanat bahçesinin genel müdür yardımcısı Simge Çelik Atasoy, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının artması üzerine 5 Aralık'ta parkı kapatmak zorunda kaldıklarını hatırlattı.

Atasoy, salgınla mücadele kapsamında bütün tedbirleri aldıklarını belirterek, "Bugün ilk günümüz. Şansımıza hava da güzel. Birçok ziyaretçimiz, burayı özlediği için geldi. Bugün yoğun bir talep var. Gelen talep beklentimizin üzerinde. Aynı zamanda sabahtan beri telefonlarımız susmuyor. Açıldığımızı duyan gelmek için rezervasyon yapıyor. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Bir süredir hepimiz evdeyiz. Bu güzel havaların tadını çıkarmak için böyle doğal yerlere gelmek çok büyük ayrıcalık." diye konuştu.

"Afrika penguenlerini görmek çok büyük bir ayrıcalık"

Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nde 2 bine yakın hayvan bulunduğunu kaydeden Atasoy, kapalı oldukları süreçte de hayvanların rutin bakımlarının yapıldığını anlattı.

Hayvanat bahçesi sakinlerine değinen Atasoy, şunları söyledi:

"Afrika penguenlerinin önündeyiz. Afrika penguenleri sıcak iklim pengueni. O yüzden ülkemize çok rahat uyum sağlayabilen bir tür. Açıkçası soğukları sevmiyorlar. Bu sene de şansımıza kapalı olduğu dönemde birçok yavrumuz oldu. Bu açıdan güzel bir seneydi, Yaklaşık 35-40'a yakın penguenimiz var. Merak edenleri bekliyoruz. Afrika penguenlerini görmek çok büyük bir ayrıcalık. Nesilleri tehlike altında hayvanlar bunlar. Güney Afrika'daki çalışmalar sayesinde nesilleri kurtulmaya çalışılıyor. Biz de buradan onlara destek vererek, payımıza düşeni yapıyoruz. Umarım sizler de arkadaşlarımızı görmekten memnun kalırsınız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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