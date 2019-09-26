Darfur Sultanı Ali Dinar, Yunus Emre Enstitüsü'nde anıldı

26.09.2019 09:28

Sudan'ın başkenti Hartum'daki Yunus Emre Enstitüsünün ikincisini düzenlediği Tarih Sayfaları Konferansı'nda, Birinci Dünya Savaşı sırasında Sudan'ın Darfur bölgesi ve çevresini kuşatan emperyalist güçlere karşı Osmanlı Devleti'nin cihad çağrısına uyarak, İngilizlere karşı savaşan Darfur Sultanı Ali Dinar'ın hayatı ve mücadelesi anlatıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Hartum Koordinatörü Bilal Özden, etkinlikte yaptığı konuşmada, TİKA'nın Port Sudan kentindeki Sevakin Adası ve Faşir'deki Ali Dinar Sarayı'nın restorasyonu hakkında bilgi verdi.

Daha sonra Hartum Üniversitesinden Osmanlı ve Türk tarihi uzmanı Dr. Tarık Muhammed Nur ile Nileyn Üniversitesinden İbrahim Süleyman, Ali Dinar'ın hayatı ve mücadelesi hakkında konuşma yaptı.

Ali Dinar'ın torunlarından Zekeriya Ahmed Ebu'l Kasım'ın başkanlığını yaptığı Darfur Kültür ve Medeniyet Derneği iş birliğinde gerçekleştiren programa Ali Dinar'ın torunlarının yanı sıra çeşitli üniversitelerden akademisyenler, Arşivler Genel Müdürü Muhammed Ezrak ve çok sayıda Sudanlı davetli katıldı.

Ali Dinar'ın torunlarından Salahaddin Muhammed el-Fadl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yunus Emre Enstitüsünün çok önemli bir faaliyet gerçekleştirdiğini ifade ederek, Türkiye'nin Darfur bölgesine hastane, okul, eğitim merkezi, burs gibi çeşitli alanlardaki desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Etkinlikte, Ali Dinar'ın torunlarından Zekeriya Ahmed Ebu'l Kasım'a plaket takdim edildi.

Darfur'un son sultanı Ali Dinar, 1898'de Mısır'daki İngiliz destekli yönetim tarafından Sultan olarak tanındı. Darfur'a ve bölgeye hizmetleri olan Sultan Ali Dinar, yönetimi boyunca İstanbul ile yakın ilişkiler kurmak istedi. Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Padişahı Sultan Mehmed Reşad'ın 1915'te ilan ettiği emperyalist güçlere karşı "cihad" çağrısına uydu ve İngilizlerle savaştı.

Sultan Ali Dinar, 1916'da İngilizlerle girdiği çatışmada hayatını kaybetti.

Kaynak: AA