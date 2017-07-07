Darende'de Ev Yangını

Malatya'nın Darende ilçesinde çıkan yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre Darende merkez Hacı Derviş Mahallesi Barbaros Caddesinde Yusuf Karakaş'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Gece 02.20 sıralarına çıkan yangın sonrası mahalleli durumu itfaiye ekiplerine bildirirken kısa sürede olay yerine gelen ekipler alemlere müdahale etti.



Güçlükle söndürülen yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken evin tamamı hasar gördü. Büyük çapta maddi hasarın yaşandığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA