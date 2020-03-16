Darende'de armut ve elma yaygınlaştırılacak
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Malatya, Darende, Güncel

Darende'de armut ve elma yaygınlaştırılacak

Malatya'nın Darende ilçesinde, armut ve elma ağaçları yaygınlaştırılacak.

16.03.2020 14:25 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:25
Darende'de armut ve elma yaygınlaştırılacak

Malatya'nın Darende ilçesinde, armut ve elma ağaçları yaygınlaştırılacak.


İlçede tespit edilen yerli armut ve elma çeşitlerinin üretiminin ve devamlılığının gelecek kuşaklara aktarılması amacı ile uygulanan proje kapsamında, Tarım ve orman İlçe Müdürlüğüne tahsisli bulunan tarımsal uygulama alanına anaç fidanların dikimleri gerçekleştirildi. Yapılan proje çalışmasına, Darende Kaymakamı Malik Çalışır, Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Ahmet Turan Karaca, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Demet Köksal, Darende İlçe Tarım ve Orman Müdürü Suat Demir, teknik personeller ve üreticiler katıldı.


Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, yaptığı açıklamada, "İlimizin tarımsal üretimini zenginleştirmek amacıyla genetik kaynaklarımızın toplanması, saklanması ve gelecek nesiller için bitki genetik kaynaklarımızın korunması zorunluluk haline gelmiştir. Geçmişte ülkemizin değişik yerlerinden toplanmış olan bitkisel genetik kaynaklarını gelecekte gereksinim olduğunda doğada bulamayabiliriz. Bitki genetik kaynakları üzerindeki tehditler nüfusun artmasıyla başlamış, son yüzyılda ise farklı nedenler bu değişikliğin artışında etken olmuştur. Bu sebeple doğal kaynakların kendi doğal yaşam alanlarında korunmaları çok önem kazanmıştır. Günümüze kadar ulaşan yerel çeşitlerin hastalık ve zararlılara karşı dayanımları daha yüksek olmakla birlikte iklimsel faktörlerden de en az düzeyde etkilendikleri bilinmektedir" ifadelerini kullandı. Macit, "Bu çalışma kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından temin edilerek dikimini yaptığımız, 50 adet armut anacı ve 60 adet elma anacı Eylül ayında Darende İlçesinde yetişen yerel çeşitler ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz uzman teknik personelleri tarafından aşılanacaktır. Çalışma sonucunda ilçemiz ve ilimiz adına yerel çeşitlerin korunması, muhafazası ve tarımsal üretimimizde sürdürülebilirlik ilkesine katkı sağlaması amaçlanmıştır" diye konuştu - MALATYA

Kaynak: İHA

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Manşet

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