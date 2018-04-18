Darbecilerin "Polis Kıyafeti Giymiş Teröristler" Yalanı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı davaya tanık beyanlarıyla devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, Ö.E, tanık sıfatıyla olay gecesini anlattı.

Aracına yakıt almak için evinden ayrıldığı sırada nöbetçi amir Yarbay Erdal Yetim'in kendisini arayarak karargaha gelmesini istediğini belirten Ö.E, görevli olduğu taburundan görüştüğü bir kişinin de tümen komutanı Erdoğan Akyol'un görevden aldığını söylediğini aktardı.

Bunun üzerine karargaha geldiğini, karşılaştığı sanık eski Binbaşı Semih İlhan'ın sıkıyönetim ilan edildiği bilgisini paylaştığını bildiren Ö.E, anlam veremediği bu durum karşısında şaşırdığını dile getirdi.

Kendisini tümen kurmay başkanvekili olarak tanıtan sanık eski Albay Faruk Yaman'ın, "Havada bomba yüklü bir uçak var, nereye saldıracağı belli değil. Genelkurmaya polis kıyafeti giymiş teröristler saldırmış." dediğini aktaran Ö.E, "Albay Yaman akabinde, Erdal Yetim'e şehitlerin olduğunu söyleyerek tankları hazırlaması emrini verdi. Yetim de tankları hazırlayacak personelinin olmadığını anlatınca sanık Fatih Çubukçu tank mürettebatı için personelini tahsis edebileceğini söyledi." ifadelerini kullandı.

Tanık Ö.E, ilerleyen saatlerde dönemin tümen komutanı emekli Tümgeneral Erdoğan Akyol'un karargahtakilerle vedalaşıp sanık eski Albay İsa Sancaklı'nın nezaretinde tümenden ayrıldığını kaydetti.

- Sıkıyönetim mahkemeleriyle tehdit etmiş

Darbecilerin sözde emriyle Akyol'un yerine atanan sanık eski Tuğgeneral Ahmet Bican Kırker'in faaliyet izleme merkezinde düzenlediği toplantıya katıldığını anlatan Ö.E, Kırker'in TSK'nin yönetime el koyduğunu, ülke yönetiminin "yurtta sulh konseyi" tarafından icra edileceğini söylediğini ifade etti.

Kırker'in sıkıyönetim ilan edildiğini, emirlere uymayanların sıkıyönetim mahkemelerinde yargılanacağı belirterek, kendilerini tehdit ettiğini anlatan Ö.E, şöyle devam etti:

"Bican Kırker, sıkıyönetim emirlerini okudu, bu emirlere uymayanların sıkıyönetim mahkemelerinde yargılanacağını söyledi. Bu sırada Cem Uçe Albay, bunca yıl üniformasını şerefle taşıdığını belirterek karşı çıktı. Yarbay İsmail Suvay da sorular sorunca Kırker panikledi, elindeki dosyayı havaya kaldırarak 'Emre karşı çıkanlar yargılanacak' deyip toplantı salonunu terk etti. Bu durumu ilettiğim birinci sicil amirim emrin sahte olabileceğini söyledi. Bunun üzerine darbecilere karşı kendi taburumun güvenliğini almak için tümen karargahından ayrıldım."

Bir zaman sonra Yarbay Yetim'in fenalaştığı haberini aldığını belirten Ö.E, sağlık durumundan endişe ettiği Yetim'i revire götürdüğünü anlattı.

Bu sırada Yetim'in çalan telefonuna cevap verdiğini belirten Ö.E, "Telefondaki üsteğmen nizamiyede bir albayın tankların halkın üzerine ateş ederek çıkması için emir verdiğini söyledi. Bu bilgiyi ilettiğim Erdal Yarbay 'Ben böyle bir emir vermem' dedi. Telefondaki üsteğmene Erdal'ın emirlerini aktardım. Daha sonra Erdal'ı ambulansla hastaneye götürdük." diye konuştu.

Tanıklar Y.K, B.K, C.K, Z.E ve V.T de olay gecesi yaşadıklarını anlattı.

Öte yandan duruşma esnasında 15 Temmuz akşamı üç kurşunla yaralanan gazi Necmettin Utuş, bu durumuna rağmen müşteki olarak dava dosyasında yer almadığını, tanık olarak dinlendiğini söyledi.

Sanık olması gereken birçok kişinin müşteki yapıldığını ifade eden Utuş, bazı askerlerin müşteki sıralarına oturmasına tepki gösterince mahkeme heyeti tarafından salondan çıkarıldı.

Duruşmaya yarın devam edilecek.