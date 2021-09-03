DARBE NEDENİYLE GİDEMEDİĞİ ÜNİVERSİTEDEN 41 YIL SONRA MEZUN OLDU
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DARBE NEDENİYLE GİDEMEDİĞİ ÜNİVERSİTEDEN 41 YIL SONRA MEZUN OLDU

DARBE NEDENİYLE GİDEMEDİĞİ ÜNİVERSİTEDEN 41 YIL SONRA MEZUN OLDU
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ta Kadir Orhan (60), 1980 yılında sınavı kazanmasına rağmen 12 Eylül darbesi nedeniyle ailesinin göndermediği üniversiteyi 41 yıl sonra tamamladı.

ZONGULDAK'ta Kadir Orhan (60), 1980 yılında sınavı kazanmasına rağmen 12 Eylül darbesi nedeniyle ailesinin göndermediği üniversiteyi 41 yıl sonra tamamladı. Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Çalgı Yapım Bölümü Yaylı Çalgılar Yapımı Ana Bilim Dalı'nı başarıyla tamamlayıp yüksek lisansa başlayan Orhan, öğrenimini yıllar sonra da olsa tamamlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kilimli ilçesi Çatalağzı Beldesi'nde yaşayan Kadir Orhan, 1980'de üniversite sınavına girerek Ankara Eğitim Enstitüsü Teknik Öğretmenliği Bölümü'nü kazandı. O sırada 12 Eylül 1980 darbesi nedeniyle üniversitelerde yaşanan olaylardan korkan ailesi, Ankara'ya gitmesine izin vermedi. Orhan, 1989'da elektrik teknisyeni olarak çalışmaya başladığı Çatalağzı Termik Santrali'nden 2014 yılında emekli oldu. Orhan, emekli olduktan sonra içinde ukde kalan üniversite eğitimi için sınava girdi. Sınavı kazanan Orhan, müziğe ve müzik aletlerine olan ilgisi nedeniyle Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yaylı Çalgılar Yapımı Bölümü'nü tercih etti.

HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Orhan, 36 yıl sonra 2016 yılında, üniversiteli oldu. 2 çocuk babası Orhan, 5 yılın ardından da üniversiteden mezun oldu. Yüksek lisansa başlayan Orhan, hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Hedefinin akademisyenlik olduğunu ifade eden Orhan, "2016 yılında başladığım lisans eğitimini tamamladım. O zamanlar daha önceliklerimiz vardı. Ekonomik durum daha zordu o zamanlar. Çocuklarımızı okuttuk büyüttük sonra zamanımız olunca eğitime karar verdim. 1980 döneminde ailenin tek erkek evladıydım. O zamanki zor dönemde ailem göndermedi. Öğretmenliği kazanmıştım. Şimdi çok mutluyum. Geç de olsa hayallerimi gerçekleştirdim" dedi.

Orhan, 5 yıl önce elindeki defterle girdiği üniversite kapısında bu kez mezuniyet diploması ve cübbesiyle fotoğraf çektirdi. Eğitimin yaşı olmadığını belirten Orhan, "5 yıl önce burada başladı serüvenimiz. Aynı yerde mezuniyetle taçlandı eğitim hayatımız. Mutlu ve heyecanlıyım. Bir şeyleri başarabilmenin gururunu yaşıyorum. Herkese tavsiye ediyorum. Eğitim insan hayatında her zaman devam etmeli" diye konuştu.

DARBE NEDENİYLE GİDEMEDİĞİ ÜNİVERSİTEDEN 41 YIL SONRA MEZUN OLDU
DARBE NEDENİYLE GİDEMEDİĞİ ÜNİVERSİTEDEN 41 YIL SONRA MEZUN OLDU
DARBE NEDENİYLE GİDEMEDİĞİ ÜNİVERSİTEDEN 41 YIL SONRA MEZUN OLDU
DARBE NEDENİYLE GİDEMEDİĞİ ÜNİVERSİTEDEN 41 YIL SONRA MEZUN OLDU
DARBE NEDENİYLE GİDEMEDİĞİ ÜNİVERSİTEDEN 41 YIL SONRA MEZUN OLDU
DARBE NEDENİYLE GİDEMEDİĞİ ÜNİVERSİTEDEN 41 YIL SONRA MEZUN OLDU
DARBE NEDENİYLE GİDEMEDİĞİ ÜNİVERSİTEDEN 41 YIL SONRA MEZUN OLDU
DARBE NEDENİYLE GİDEMEDİĞİ ÜNİVERSİTEDEN 41 YIL SONRA MEZUN OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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