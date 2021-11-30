Darbe girişiminden 5 yıl sonra ortaya çıktı! Erol Olçok ile Abdullah Gül'ün yer aldığı 4 fotoğraf sosyal medyada gündem oldu

15 Temmuz gecesi milletin iradesine el koymak isteyen darbeciler, darbeye karşı koymak için sokağa inen halkın üzerine acımasızca ateş etti, bomba yağdırdı.

OĞLUYLA BİRLİKTE BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜ'NDE ŞEHİT EDİLDİ

Kanlı darbe girişimine karşı hiç düşünmeden sokağa çıkan Erol Olçok ile oğlu Abdullah Tayyip Olçok da darbeciler tarafından şehit edildi. Darbe girişiminin haberini alarak oğlu Abdullah Tayyip ile birlikte Boğaziçi Köprüsü'ne koşan Erol Olçok, darbeciler tarafından şehit edilirken, 5 yıl sonra ortaya çıkan fotoğrafları ise sosyal medyada büyük ses getirdi.

5 YIL SONRA ORTAYA ÇIKAN 4 KRİTİK FOTOĞRAF

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile samimi bir şekilde görüntülenen AK Parti'nin reklam ve stratejilerini belirleyen en kritik isimlerden biri olan Erol Olçok'un yer aldığı 4 fotoğraf büyük ilgi görürken, kullanıcılar kareler üzerine çok sayıda yorum yaptı.

ŞEHADETİNİ RÜYASINDA GÖRMÜŞ

Erol Olçok'un yaşam yolculuğu, ailesi 'Erol Olçok-Öncü, lider ve kahraman' kitabıyla, okurlarla paylaşmıştı. Kitapta Mekke'de Erol Olçok'la birlikte bulunan Fahrettin Nurettin Dal, Olçok'un gördüğü bir rüyayı şöyle aktarmıştı:

"Umreden dönmeden bir gün önce, sabah namazını Kâbe-i Muazzama'da eda etmek için otel lobisine indiğimizde Erol Abi'yi gördük. Kendisini üzgün ve düşünceli gördük ve halini sorduğumuzda ise bir rüya gördüğünü söyledi. Rüyasını sorduğumuzda mahdumu Abdullah Tayyip Olçok ile beraber, şehadetlerine birebir delalet eden bir rüya anlattı hepimiz mahzun olduk. Öyle ki Cenâb-ı Hak tarafından kendisine olacaklar bildirilmiş gibiydi. Kendisini teskin ettik ve rüyasını hayra yorduk. "Müminler ölmeden önce ölümleri bildirilir" mealindeki hadis-i şerife uygun olarak, Erol Abi'ye Hak Teâla tarafından kendisinin ve evladının şehadetinin gösterildiğine şahit olduk."

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