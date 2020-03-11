DAP'tan çiftçi eğitimine yeni yol haritası
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DAP'tan çiftçi eğitimine yeni yol haritası

Doğu Anadolu Bölgesinde tarım ve hayvancılıkta verimliliğin ve katma değerin artırılması amacıyla DAP İdaresi tarafından desteklenerek yapımı tamamlanan 3 adet Çiftçi Eğitim Merkezlerinin yöneticileriyle birlikte çiftçi eğitimi için yeni yol haritası belirleniyor.

11.03.2020 13:50 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:50
DAP'tan çiftçi eğitimine yeni yol haritası

Doğu Anadolu Bölgesinde tarım ve hayvancılıkta verimliliğin ve katma değerin artırılması amacıyla DAP İdaresi tarafından desteklenerek yapımı tamamlanan 3 adet Çiftçi Eğitim Merkezlerinin yöneticileriyle birlikte çiftçi eğitimi için yeni yol haritası belirleniyor.


DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, bugüne kadar bölgede toplam 6 bin 481 çiftçiye eğitim verildiğini belirterek, "Bölge tarım ve hayvancılığına yapılabilecek en büyük fayda bu merkezler vasıtasıyla gerçekleşecektir" dedi.


Erzurum Atatürk, Elazığ Fırat ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitelerinde bulunan Çiftçi Eğitim Merkezlerinde, hedef kitleye 2020 yılında daha etkin eğitim verilmesine ilişkin istişare toplantısı DAP İdaresi'nde yapıldı.


Toplantıya, DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, Başkan Yardımcısı Mehmet Özdoğan, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sezai Ercişli, ÇEM Müdürü Prof. Dr. Adem Aksoy, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ÇEM Müdürü Prof. Dr. Suphi Deniz, Fırat Üniversitesi Tarım ve Hayvancılık Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAP Çiftçi Eğitim Merkezi) Müdür Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa İssi, Doç. Dr. Emin Ertan Gökhan, DAP İdaresi Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörü Gül Yıldız, Ziraat Mühendisleri Sinan Kılıçtek ile Merve Aksoy katıldı.


Toplantının açılışında konuşan DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, İdarenin sağladığı finansmanla hayata geçen Çiftçi Eğitim Merkezlerinde eğitimlerin sürdürülebilirliğini sağlamak için 2020 yılında da eğitimlere destek sağlayacaklarını ifade etti. Başkan Demir, "Tarımsal üretimde özellikle hayvancılıkta verimliliği artırmak istiyorsak, eğitim merkezleri marifetiyle üniversite hocalarımızın bilgilerini bu hedef kitleye aktarmamız lazım. Ahırın hijyeninden tutun, sağım teknikleri, hayvan sağlığı, buzağı bakımı, rasyon hazırlamasına kadar bütün bu bilgileri çiftçilerimize aktardığımız zaman işte bu işten netice alırız. Bu eğitimlerin daha etkin şekilde yapılması için neler yapabiliriz? İşte bunu sizlerle istişare etmek üzere bugün burada toplanmış bulunuyoruz. Bölge tarım ve hayvancılığına yapılabilecek en büyük fayda bu merkezler vasıtasıyla gerçekleşecektir. Eğer çiftçiye bir meslek sahibi olduğunu anlatabilirsek beklenen verimliliği de sağlamış oluruz" şeklinde konuştu.


Daha sonra, çiftçi eğitim merkezlerinin daha aktif ve etkin kullanabilmesi için yapılması gerekenler ile çözüm önerileri, uygun hedef kitleye eğitim verme konuları görüşüldü. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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