Danla Bilic'in açık sözlülüğü ve sosyal olaylara verdiği tepkilerle tanındığı biliniyor. Özellikle son olarak yaptığı siyasi paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken fenomen isim, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına sessiz kalan ünlülere tepki göstermişti. Bu çıkışı, sosyal medyada geniş yankı bulmuş ve tartışmaları da beraberinde getirmişti. Peki, Danla Bilic X hesabını neden kapattı?

DANLA BILIC X HESABINI NEDEN KAPATTI?

Bilic, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sadece takipçileriyle değil, aynı zamanda kamuoyuyla da bağ kurmaya çalışıyor. Danla Bilic, son olarak, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın meşhur tekrar etme tarzını taklit ettiği bir video ile sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. "Paylaşımlarım devam edecek, takibi bırakabilirsiniz" diyerek eleştirilere net bir yanıt veren Bilic, bu kez beklenmedik bir adım atarak X (eski adıyla Twitter) hesabını kapatma kararı aldı. Bu ani kararın arkasında ne olduğu henüz bilinmiyor.