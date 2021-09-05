Danla Bilic hayranlarına isyan etti! Son paylaşımında yaşadığı tacizi anlattı
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Danla Bilic hayranlarına isyan etti! Son paylaşımında yaşadığı tacizi anlattı

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Magazin

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, son yaptığı paylaşımında yaşadığı tacizi anlattı. Bazı kişilerin güvenliğe kurye olduğunu söyleyerek evinin kapısına kadar geldiğini söyleyen Bilic, bu konuda artık kibar davranmayacağını ifade ederek "Bu artık son radde. Bir daha ne beni, ne bir arkadaşımı en ufak mesajla bile rahatsız ederseniz, gerçekten olay çıkarırım" dedi.

Çektiği makyaj videoları ile adını duyurarak kısa zamanda sosyal medya fenomeni olan Danla Bilic, yaptığı son paylaşımla kendisini taciz boyutunda rahatsız eden hayranlarına sert çıkıştı.

KURYE TAKLİDİ YAPIP KAPISINA GELDİLER

Kendisi ile birlikte arkadaşlarının da taciz edildiğini ifade eden Bilic, güvenliğe kurye olduğunu söyleyerek evinin kapısına gelenlere artık kibar davranmayacağını ifade etti.

"BİR DAHA OLURSA OLAY ÇIKARIRIM"

Ünlü isim konuyla ilgili paylaşımında şunları söyledi:

"Evimin adresini bulup, güvenliğe kurye, kargo taklidi yapıp bir daha evimin kapısına gelen olursa artık kibar davranmam. Aylardır sapık gibi mesaj atıp, arkadaşlarımın özel numaralarını bulup aradınız ses çıkarmadım ama bu artık son radde. Bir daha ne beni ne bir arkadaşımı en ufak mesajla bile rahatsız ederseniz gerçekten olay çıkarırım."

Danla Bilic hayranlarına isyan etti! Son paylaşımında yaşadığı tacizi anlattı
Danla Bilic hayranlarına isyan etti! Son paylaşımında yaşadığı tacizi anlattı
Emre İliksiz
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Danla Bilic hayranlarına isyan etti! Son paylaşımında yaşadığı tacizi anlattı - Haberler Magazin
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