Danıştay'dan Andımız için nihai karar: Artık okunmayacak
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Danıştay'dan Andımız için nihai karar: Artık okunmayacak

12.03.2021 15:14 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:37
Danıştay'dan Andımız için nihai karar: Artık okunmayacak

Danıştay, okullarda okutulan Andımız'ın okunması yönündeki kararı bozdu. Danıştay'da 11'e karşı 4 oy ile alınan karar önümüzdeki günlerde mahkemeye gönderilecek.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin "Öğrenci Andı" başlıklı 12. maddesini yürürlükten kaldıran düzenlemenin iptaline karar verdi. Bu kararın ardından artık okullarda öğrenci andı okunmayacak.

DÜZENLEMENİN İPTALİ İÇİN DANIŞTAY'A DAVA AÇILMIŞTI

Türk Eğitim-Sen, Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin "Öğrenci Andı" başlıklı 12. maddesini yürürlükten kaldıran düzenlemenin iptali istemiyle Danıştay'a dava açmıştı.

DOSYA GEÇTİĞİMİZ AY KARARA BAĞLANDI

Danıştay 8. Dairesi, öğrenci andını kaldıran yönetmelik hükmünü iptal ederken, Milli Eğitim Bakanlığı yürütmesinin durdurulmasını istemişti. İki yılı aşkın bir zamandır Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu gündeminde bulunan dosya geçtiğimiz ay karara bağlandı.

DANIŞTAY NİHAİ KARARINI VERDİ

Öğrenci andının okunmasını yürürlükten kaldıran yönetmeliğin iptaline karar veren Danıştay 8. Dairesi'nin kararı bozuldu. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nda 11'e karşı 4 oyla alınan kararın gerekçesi önümüzdeki günlerde yazılacak. Bu kararın ardından dosya yeniden Danıştay 8. Dairesi'ne gönderilecek. Daire, karara uymak zorunda.

Haber Yorumları (11)
TÜRK: Ne mutlu TÜRKÜM diyene demek birilerinin zoruna gitmiş
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TUHAF: Ana yasada Türk bu coğrafyada ve bu ülkede yaşayanlara denir demiyor mu? Kendinize gelin düşmanların ekmeğine yağ sürmeyin artık.
Cevap Yaz 2 11 Yayından Kaldır
POYRAZ: Ben okullarda öğrenci andı okutulmasına karşıyım bırakın öğrenciler direk okullarına girsinler zamanında bende az çekmedim bu öğrenci andından.
Cevap Yaz 10 4 Yayından Kaldır
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