Danıştay, Cerattepe'de 'Madencilik Yapılabilir' Kararını Onadı (2)

ŞİRKETİN KAPISINDA ZİNCİRLİ EYLEM



Rize İdare Mahkemesi'nin, 'Madencilik yapılabilir' yönündeki kararının Danıştay tarafından onaylanarak Cerattepe Mevkii'nde madencilik faaliyetlerinin önünün açılmasına tepki gösteren Halkevleri üyesi Dursun Ali Koyuncu ve yanındaki 5 kişi, İnönü Caddesi üzerinde maden şirketinin bulunduğu iş hanına giderek kendilerini kapı önüne zincirledi.



'Cerattepe'yi yağmacılara teslim etmeyeceğiz' pankartı da açan grup, 'Cerattepe geçilmez, Artvin halkı yenilmez', 'Katil şirket Artvin'i terk et' sloganları attı. Çevrede toplananlar da sloganlara eşlik ederek alkış tuttu.



Eylem sırasında konuşan Halk Evleri üyesi Dursun Ali Koyuncu, "Yaklaşık 2 yıl önce Cerattepe için açtığımız iptal davası bugün sonuçlandı. Danıştay, Artvin halkının taleplerine rağmen Cerattepe'nin katliamı için onay verdi"dedi



Gruba müdahale eden polis pankartı kaldırdı, zincirleri sökerek eylemcileri gözaltın aldı ve çevre toplananları dağıttı.



