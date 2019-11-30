Danimarka istihbaratı, Grönland'ı ulusal güvenlik gündeminin ilk sırasına koydu
Danimarka istihbaratı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı satın almak istemesi sonrası adayı ilk kez ulusal güvenlik gündeminin en üst sırasına yerleştirdi.
30.11.2019 19:43 | Son Güncelleme: 30.11.2019 19:43
Danimarka istihbaratı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı satın almak istemesi sonrası adayı ilk kez ulusal güvenlik gündeminin en üst sırasına yerleştirdi.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, ülkenin Savunma İstihbarat Teşkilatının (FE), Grönland Adası'nı ulusal güvenlik gündeminin ilk sırasına koyması ABD'nin adaya olan ilgisiyle ilişkilendirildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com