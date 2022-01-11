Danilo Zanna namı diğer "Danilo Şef" TV8'de yayınlanan MasterChef programının en sevilen jürilerinden birisi konumunda. Sempatik tavırlarıyla insanlar tarafından sevilen ve merak konusu olan Danilo Zanna kimdir? Danilo Zanna kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Danilo Zanna evli mi? Danilo Zanna eşi kimdir? Danilo Zanna hayatı ve biyografisi! soruları araştırılıyor. İşte detaylarıyla, Danilo Zanna kimdir? Danilo Zanna kaç yaşında, nereli, mesleği ne? haberimizde...

DANİLO ZANNA KİMDİR?

Danilo Zanna 15 Nisan 1982 yılında İtalya'da doğmuş yemek şefi ve sunucudur. Danilo Zanna diğer bir adıyla "Danilo Şef" İtalya'da (Prato, Toskana) dünyaya gelmiştir. Babasının ismi "Armando Zanna" 'dır. Aile mesleği olarak aşçılıkta büyük bir ilerleme kaydeden Danilo dünyaca ünlü şeflerle çalışma fırsatı bulmuştur.

Türk mutfağına da ilgi duyan Danilo Zanna, bu nedenle Türkiye'ye yerleşti. Türkiye'ye yerleştikten sonra İtalyan ve Türk Mutfağının senzeti olan bir restorant açtı. Ardından TV programlarında sık sık görünmeye başladı ve ilk olarak "Zahide ile Hayata Yetiş" adlı programda yardımcı yemek şefi olarak yer aldı. Asıl çıkış yaptığı yer, Planet Mutfak televizyon kanalında kendisinin hazırlayıp sunduğu "İtalyan İşi" adlı yemek programıyla oldu.

Danilo Zanna, farklı ülkelerin restorant kültürüne yer veren Kadir Has Üniversitesi İstanbul Mutfağı Enstitüsü'nde İtalyan yemekleri üzerinde çalışmalar yaptı. Planet Mutfak Kanalı kapandıktan sonra 2015'ten itibaren ATV Kanalı'nda yayınlanan "Elin Oğlu" ve NTV'de kendisinin hazırlayıp sunduğu "Lezzetin Şarkısı" adlı programlarla ekrana gelmeye devam etti. 2019'da TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Masterchef Türkiye programda başşef olarak jüri üyeliği yaptı.

Danilo Zanna asıl yükselişini ise TV8'deki MasterChef programında sağlamıştır. Birçok kesim tarafından sempatik tavırları, konuşması ve gülüşü çok beğenilmiştir. Bu bakımdan herkesin sevdiği bir isim haline gelmiştir. MasterChef yarışmasından sonra genelde Danilo Şef olarak çağırılmaktadır.

Ayrıca Danilo Zanna 2012 senesinde Tuğçe Demirbilek ile dünya evine girmiştir. Bu evliliklerinden bir de oğulları olmuştur.

DANİO ZANNA EVLİ Mİ? EŞİ KİM?

İstanbul 17. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Danilo Zanna ve eşi Tuğçe Demirbilek avukatlarıyla geldiler. Duruşmaya gizlilik nedeniyle basın mensupları alınmadı. Mahkeme, Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek'i ortak velayet vererek boşanmalarına karar verdi.

İtalyan şef tarafından açılan boşanma davasının yaklaşık 20 dakika süren duruşması sonucunda taraflar tek celsede anlaşmalı olarak boşandı.

DANİLO ZANNA (DANİLO ŞEF) HAKKINDA BİLGİLER

Danilo Zanna doğum tarihi : 15 Nisan 1982

Danilo Zanna kaç yaşında : 38 yaşında

Danilo Zanna nereli : İtalyan (Prato)

Danilo Zanna evli mi : Evet

Danilo Zanna kaç çocuğu var : 1 oğlu var (Zeno Tibet)

Danilo Zanna boyu kaç : 1.81 cm

Danilo Zanna kilosu kaç : 79 kg

Danilo Zanna burcu ne : Koç

Danilo Zanna göz rengi nedir : Kahverengi

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet