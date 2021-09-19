MasterChef'te Azize'nin büyük hatası! Danilo Şef fark etti - Haberler Magazin
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MasterChef'te Azize'nin büyük hatası! Danilo Şef fark etti

Haberler.com / Zehra Yaşık - Haberler | Magazin
MasterChef'te Azize'nin büyük hatası! Danilo Şef fark etti

Tv8'in fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye, son bölümüyle izleyeciyi ekrana kilitledi. Bireysel dokunulmazlık için ter döken mavi takımda Azize yaptığı hatayla geceye damga vurdu. Danilo Şef'in hatayı fark etmesinin ardından Mehmet Yalçınkaya "MasterChef'teki ikinci günah" yorumunu yaptı.

70'inci bölümüyle ekranlara gelen MasterChef'te haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. Ömerli Barajı'nda gerçekleştirilen dış çekimde suyun önemine ve gelecek yıllarda yaşanması muhtemel su kıtlığına dikkat çekildi. Kırmızı ve mavi takıma, yemek yaparken kullanmaları için bir sürahi su verildi.

Kırmızı ve Mavi takımın yaptıkları yemekleri eski MasterChef'in geçen seneki yarışmacıları tattı. Stüdyoda açılan oylarda belirleyici yemek un helvası oldu. Tunahan'ın yaptığı helva, 10-1 kazanınca; 32-22 skorla kazananlar kırmızı takım oldu.

Danilo Şef fark etti! MasterChef'te 'İkinci günah' işlendi

Bireysel dokunulmazlık için ter döken mavi takıma; şefler domates verdi. Domatesi en iyi kullanan kişinin dokunulmazlık alacağı yarışmanın sonunda tadımlar yapıldı. Ancak Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın tadım yaptığı sırada Azize büyük bir talihsizlik yaşadı.

Danilo Şef fark etti! MasterChef'te 'İkinci günah' işlendi

Sıra kendine gelince yaptığı dolgulu mantıyı şeflerin önüne götüren Azize, yemeğini anlattı ve Mehmet Şef tadım yaptı. Ardından Danilo Zanna, bir çatal aldı. Ancak Danilo'nun lokmasından kürdan çıktı. Kürdanı Azize'ye gösteren Danilo Şef'in ardından Mehmet Yalçınkaya, "MasterChef'teki ikinci günah" yorumunu yaptı.

Danilo Şef fark etti! MasterChef'te 'İkinci günah' işlendi

Danilo Şef fark etti! MasterChef'te 'İkinci günah' işlendi

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Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Magazin editörü Haberler.com - Magazin Haberleri
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