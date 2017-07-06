Danalar Törenle Meraya Salındı

ERZURUM'un Narman İlçesi'ndeki Cami Kebir Mahallesi'nde ıslah edilen meraya kurdele kesildikten sonra davul- zurna çalınarak danalar salındı.



Ot kalitesinin iyileştirilmesi, kaba yem açığının kapatılması, erozyonun önlenmesi, çevrenin korunarak geliştirilmesi amacıyla Narman'ın Cami Kebir Mahallesindeki yaylada, mera ıslah projesi uygulandı. Projenin tamamlanması nedeniyle yaylada düzenlenen törene Ak Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, Vali Yardımcısı Hamza Özer, Narman Kaymakamı Mehmet Balıkçılar, Narman Belediye Başkanı Yücel Ahmet İşleyen, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Osman Akar, daire müdürleri ve çiftçiler katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesi ile başladı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Osman Akar, meraların atalardan miras kaldığına dikkat çekerken Erzurum'da 360 bin hektar işlemeli tarım arazisi 1,6 milyon hektar mera, 650 bin büyükbaş, 800 bin küçükbaş hayvan ve 132 bin arılı kovan varlığı bulunduğunu söyledi. Akar, şöyle dedi:



"Tarımsal potansiyelimiz ağırlıklı olarak hayvancılık faaliyetidir. Hayvancılıkta en büyük girdi, kaba yem teminidir. Bölgede kaba yem teminin en ucuz yolu ise sahip olduğumuz meralardır. Erzurum mera varlığı açısından Türkiye'nin yüzde 11'i gibi çok önemli bir potansiyelini bünyesinde barındırmaktadır. Bu büyük bir zenginliktir. Bizler bu zenginliği gözümüz gibi korumalı ve verimini artırmanın yollarını aramalıyız. Bunun yolu da meraların planlı yönetilmesinden geçiyor. Eğer bunları yapamazsak bu zenginliğimizin kısa süre içerisinde elden çıkmasını da engelleyemeyiz. Ayrıca kırsaldan kentlere göçü önlemenin yolu da meraları ıslah etmekten geçiyor. Çünkü karlı ve verimli bir hayvancılık yapılamadığı anda genç nüfus için kırsal alanda yaşamak cazip hale gelmediğinden, bir süre sonra köyden göç ettiğini görüyoruz. Gençlerimizin göç etmemesi ve hayvancılığın cazip hale gelmesi için mevcut mera alanlarını koruyarak ve ıslah ederek çiftçinin hizmetine sunmak istiyoruz."



Yapılan konuşmaların ardından davul ve zurna eşliğinde yöreye özgü halk oyunları oynandı. Protokolün merada kırmızı kurdeleyi kesmesi ardından 4 bin kadar büyük ve küçükbaş hayvanın yararlanacağı merada danalar otlamaya bırakıldı. Törene katılanlar güneşe karşı çadırda ağırlandı. Mera açılış törenine katılanlara daha sonra döner, pilav ve karpuz ikram edildi.



- Erzurum