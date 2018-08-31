Damat ve Sağdıçın 'Kısır Gecesi' Korkusu

ERZURUM'da, damat, sağdıç ve arkadaşları tarafından 'bekarlığa veda partisi' olarak düzenlenen 'kısır gecesi'nde oynanan oyunlar, izleyenleri kahkahaya boğuyor. Gecede arkadaşlarından dayak yiyen damat ve sağdıcı, davetlilerin her isteğini de yerine getirmek zorunda kalıyor.

Oltu ilçesinde düğün hazırlığı yapan Recep Demir için 'kısır gecesi' düzenlendi. Gecede Demir ve sağdıcı Emrah Ayaz, kemerle dayak yedi, su dolu kovadaki soğanı ağzıyla çıkarmaya çalıştı. Başarısız olunca da ıslatk mendille dövüldü. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren eğlencede bazı davetliler de bu dayaktan nasibini aldı. Metal parayı dudaklarıyla birbirine vermeye çalışan gençler hayli zorlanırken, düşürenler ise kemerle dövüldü. İzleyenlerin gülmekten gözleri yaşaran kısır gecesinde yediği dayağa rağmen arkadaşları ile birlikte gülen Recep Demir, "Örf ve adetlerimiz böyle. Kısır geceleri bol dayak ve kahkahalı geçer. Sağdıçla beraber dayak yiyip acı çektik, ama çok da güldük. Geceye katılan ve şu anda evli olanlara aynısını biz yapmıştık. Burada bekarlar da var. Onları da tek tek hafızama yazıyorum. İntikamım acı olacak. Belki yediğimiz dayaktan dolayı geceyi ağrılar içinde geçiriyoruz ama yaşananlar aklımıza gelince bile gülüyoruz" diye konuştu

Gecede davul zurna eşliğinde halaylar çeken gençler, günler öncesinden hazırlanan birbirinden lezetli yemekleri yiyor. Ayrılık vaktinde ise birbirlerine sarılıp, öperek helallik alıyor.

- Erzurum