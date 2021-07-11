Damat gelini almaya süslediği TIR'ı ile gitti
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Damat gelini almaya süslediği TIR'ı ile gitti

Damat gelini almaya süslediği TIR'ı ile gitti
Demirören Haber Ajansı / Fatih Daldal - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, TIR şoförü damat Efe Yılmaz (24), düğün öncesi gelin Büşra Yılmaz'ı (21) baba evinden, süsleyerek gelin aracı yaptığı TIR'ı ile aldı.

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, TIR şoförü damat Efe Yılmaz (24), düğün öncesi gelin Büşra Yılmaz'ı (21) baba evinden, süsleyerek gelin aracı yaptığı TIR'ı ile aldı.

Bayramiç ilçesinde TIR şoförü Efe Yılmaz ve ev hanımı Büşra Yılmaz evlendi. Çiftin düğününden önce gelin alma töreninde ilginç anlar yaşandı. Damat Efe Yılmaz, ilçeye bağlı Tepecik Mahallesi'ndeki gelin evine, süsleyip gelin aracı yaptığı kendisine ait TIR ile geldi. TIR'ı görenler şaşkınlık yaşattı. Gelin Büşra Yılmaz, törenle evden çıkıp, gelinliğiyle damadın kullandığı TIR'a binerek, düğün salonuna gitti.Efe Yılmaz, "Baba mesleği olduğu için kendi TIR'ımı gelin arabası yapmaya karar verdim. Bu benim hayalimdi. Eşimle de konuştum. Hayalimizi gerçekleştirmeye karar verdik.  Kendi sürdüğüm aracı gelin arabası yaptık" dedi. 


Damat gelini almaya süslediği TIR'ı ile gitti
Damat gelini almaya süslediği TIR'ı ile gitti
Damat gelini almaya süslediği TIR'ı ile gitti
Damat gelini almaya süslediği TIR'ı ile gitti
Damat gelini almaya süslediği TIR'ı ile gitti
Damat gelini almaya süslediği TIR'ı ile gitti
Damat gelini almaya süslediği TIR'ı ile gitti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Daldal

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