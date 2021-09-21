Damask Vocal Quartet, 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne aldı - Haberler
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Damask Vocal Quartet, 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne aldı

AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Hollanda merkezli müzik grubu Damask Vocal Quartet, 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında Tarsus ilçesinde konser verdi.

TARSUS (AA) - Hollanda merkezli müzik grubu Damask Vocal Quartet, 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında Tarsus ilçesinde konser verdi.

Saint Paul Anıt Müze bahçesinde sahne alan soprano Katharine Dain, mezzo-soprano Marine Fribourg, tenor Edward Leach ve bariton Drew Santini'den oluşan grup, verdikleri konserde sanatseverlerin beğenisini kazandı.

Konserin bitiminde Tarsus Kaymakamı Sertel Otcu, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ve protokol üyeleri, sanatçıları tebrik ederek çiçek verdi.

Damask Vocal Quartet, 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne aldı

Damask Vocal Quartet, 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne aldı

Damask Vocal Quartet, 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne aldı

Damask Vocal Quartet, 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne aldı

Damask Vocal Quartet, 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne aldı
AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri
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