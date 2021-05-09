BALIKESİR DALLARI YAKARKEN ALEVLERİN SIÇRADIĞI OTOMOBİLİ YANDI
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BALIKESİR DALLARI YAKARKEN ALEVLERİN SIÇRADIĞI OTOMOBİLİ YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde, tarlasında temizlik yapan Hasan Sarı, budadığı ağaç dallarını yaktı.

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde, tarlasında temizlik yapan Hasan Sarı, budadığı ağaç dallarını yaktı. Rüzgarın etkisiyle kontrolden çıkan alevler nedeniyle Sarı'ya ait park halindeki otomobil de yanarak kullanılmaz hale geldi.

Savaştepe ilçesine bağlı kırsal Yeşilhisar Mahallesi Asar mevkiinde bulunan tarladaki evinin bahçesine giden Hasan Sarı, ceviz ağaçlarının bakımını yaptı. Sarı, budamadan sonra kestiği dalları yaktı. Rüzgarın etkisiyle alevler bir anda Sarı'ya ait park halindeki otomobile sıçradı. Otomobil yanarak kullanılmaz duruma geldi.

Yaşadığı anları anlatan Hasan Sarı, 'Ceviz bahçesinin bakımını yapıyordum. Ağaç dallarını yaktım. Kendim de ceviz bahçesini sürüyordum. Yaktığım ateş bir anda rüzgarın da etkisiyle yandaki odunlara, oradan da araca sıçradı. Aracın ön lastiği ve plastik aksamı alev alınca kurtarma şansımız olmadı. Aracın içine bindim çekeyim diye ama sonrasında kendimi zor dışarı attım. Yangın bir anda büyüdü. Üç dakika içinde araç tamamen küle döndü. Aracı yeni almıştım. Buna da şükür, neyse ki kimseye bir şey olmadı. Olacağı varmış' dedi.

Çevrede bulunan başka bir tarla sahibi Çoşkun Cengiz ise ' Ben yan tarlada çift sürüyordum. Dumanların yükseldiğini görünce hemen olay yerine koşturdum. Araç gözümüzün önünde yandı, kül oldu. Hemen itfaiyeyi aradım. Ateş yakmışlar. Oradan odunlar tutuşmuş, oradan da arabaya sıçramış' diye konuştu.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, çevreye daha fazla yayılmadan söndürdü.

BALIKESİR DALLARI YAKARKEN ALEVLERİN SIÇRADIĞI OTOMOBİLİ YANDI
BALIKESİR DALLARI YAKARKEN ALEVLERİN SIÇRADIĞI OTOMOBİLİ YANDI
BALIKESİR DALLARI YAKARKEN ALEVLERİN SIÇRADIĞI OTOMOBİLİ YANDI
BALIKESİR DALLARI YAKARKEN ALEVLERİN SIÇRADIĞI OTOMOBİLİ YANDI
BALIKESİR DALLARI YAKARKEN ALEVLERİN SIÇRADIĞI OTOMOBİLİ YANDI
BALIKESİR DALLARI YAKARKEN ALEVLERİN SIÇRADIĞI OTOMOBİLİ YANDI
BALIKESİR DALLARI YAKARKEN ALEVLERİN SIÇRADIĞI OTOMOBİLİ YANDI
BALIKESİR DALLARI YAKARKEN ALEVLERİN SIÇRADIĞI OTOMOBİLİ YANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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