Dalgalara kapılan vatandaşı kurtarmak için zamanla yarıştırlar

Dalgalara kapılan vatandaşı kurtarmak için zamanla yarıştırlar Kayalıklar arasında dalgalarla boğuşan şahıs boğulmaktan son anda kurtarıldı Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yüzmek için kayalıklardan girdiği denizde mahsur kalan kişi, boğulmaktan vatandaşlar tarafından kurtarıldı.