Dalgalara kapılan vatandaşı kurtarmak için zamanla yarıştırlar
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Dalgalara kapılan vatandaşı kurtarmak için zamanla yarıştırlar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Dalgalara kapılan vatandaşı kurtarmak için zamanla yarıştırlar Kayalıklar arasında dalgalarla boğuşan şahıs boğulmaktan son anda kurtarıldı Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yüzmek için kayalıklardan girdiği denizde mahsur kalan kişi, boğulmaktan vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Dalgalara kapılan vatandaşı kurtarmak için zamanla yarıştırlar

Kayalıklar arasında dalgalarla boğuşan şahıs boğulmaktan son anda kurtarıldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yüzmek için kayalıklardan girdiği denizde mahsur kalan kişi, boğulmaktan vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Olay, Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Kerpe Mahallesi sınırları içerisinde yer alan kayalıklarda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen bir vatandaş, bölgede bulunan kayalıklardan denize girdi. Denizdeki dalgalara kapılan şahıs boğulma tehlikesi yaşarken, olayı gören vatandaşlar hemen gencin yardımına koştu.

Kayalıklarda dalgalarla birlikte sürüklenen şahıs vatandaşlar tarafından uzatılan havludan tutundu. Daha sonra vatandaşlar, boğulma tehlikesi yaşayan şahsı çekerek denizden çıkarttı. Kurtarılan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Dalgalara kapılan vatandaşı kurtarmak için zamanla yarıştırlar
Dalgalara kapılan vatandaşı kurtarmak için zamanla yarıştırlar
Dalgalara kapılan vatandaşı kurtarmak için zamanla yarıştırlar
Dalgalara kapılan vatandaşı kurtarmak için zamanla yarıştırlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Kanber

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