Dalaman'da Yörükleri Buluşturan Yürüyüş

Muğla'nın Dalaman İlçesinde bu yıl 15'incisi düzenlenen Dalaman-Göcek-Pırnaz Yayla Yörük Göçü Yürüyüşü başladı.



15. Dalaman-Göcek-Pırnaz Yayla Yörük Göçü Yürüyüşü kapsamında Dalaman Belediyesi önünden toplanan kalabalık kortej oluşturup, Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Yürüyüşe, Köyceğiz Kaymakamı Dalaman Kaymakam vekili Gürkan Demirkale, CHP'li Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz, Dalaman İlçe Emniyet Müdürü Namık Söylemez, Dalaman Havalimanı Emniyet Müdürü Yılmaz Lima, Dalaman Yörük Obaları Dernek Başkanı Kadriye Efe, Muğla, Bodrum, Milas, Fethiye, Seydikemer, Göcek, Ula ve Marmaris Yörük dernekleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Cumhuriyet Meydranı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulup, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Yapılan konuşmaların ardından Dalaman Belediyesi Halk Oyunları ekibi gösteri sundu. Yöresel kıyafetleri ile korteje katılan Yörük dernekleri renkli görüntüler oluşturdu.



Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz, "Bu gelenek ilk olarak 13 yıl önce Göcek'te başlatıldı. Geçmiş olduğumuz 2015 yılından buyana da Dalaman'ı da dahil ederek, dedelerimizden gelen bu geleneği yaşatmakla birlikte Yörük kültürünün varlığını bir yere oturtmak, kalıcı hale getirmek istiyoruz. Yörük kültürünün ülkeye ve Cumhuriyet'e verdiği katkıyı bu şekilde anlayacağımıza inanıyorum. Türk kültürüne en büyük katkıyı Yörükler'in verdiğini düşünüyorum, Yörük çocuğu olarak bu kültüre sahip çıkmak boynumuzun borcu" dedi.



"ATALARIMIZIN GEÇTİĞİ YOLLARDAN GEÇMEK, İÇTİĞİ SULARDAN İÇMEK İSTİYORUZ"



Deve ve atlar ile temsili Yörük yürüyüşü yaptıklarını belirten Dalaman Yörük Obaları Derneği Başkanı Kadriye "Yürüyüşe, Türkiye'nin her yerinden Yörük dernekleri katıldı. Her zaman bir birimize katkıda bulunuyoruz. Etkinlikler Göcek ve Çöğmen'de devam edecek. Etkinliği Sipsi yarışması ile sonlandıracağız. Geleneğimizi, örf ve adetlerimizi çocuklarımıza öğretiyoruz. Atalarımızın geçtiği yollardan geçmek, içtiği sulardan içmek istiyoruz" dedi.



Etkinliğe katılan herkese pilav, etli nohut ve keşkek ikram edildi. Gece ise ilk olarak yöresel sanatçıların sahne aldığı programda Burdur'un yerel sanatçılarından Arzu Gök sahne aldı, hareketli türkülerle katılanları coşturdu. Gece Türk Halk müziği sanatçıları Erkan Uğur ile İsmail Hakkı Demircioğlu türkülerini seslendirmesiyle sona erdi.



Yörük Yaren Gecesi'nin ardından çeşitli etkinliklere sahne olacak yürüyüşün 6 Temmuz'da Altın Sipsi Yarışması'yla Salabağ Yaylası'nda sona ereceği bildirildi.