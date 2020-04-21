Dalaman Cezaevinden tahliye olan 1 kişide korona çıkınca diğerleri de karantinaya alındı
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Af Yasası, Gaziantep, Dalaman, Muğla, 3. Sayfa

Dalaman Cezaevinden tahliye olan 1 kişide korona çıkınca diğerleri de karantinaya alındı

İnfaz yasası kapsamında Muğla Dalaman Cezaevinden tahliye olan bir kişide korona virüse rastlanması üzerine ülke genelinde alarma geçildi.

21.04.2020 16:21 | Son Güncelleme: 21.04.2020 16:21
Dalaman Cezaevinden tahliye olan 1 kişide korona çıkınca diğerleri de karantinaya alındı

İnfaz yasası kapsamında Muğla Dalaman Cezaevinden tahliye olan bir kişide korona virüse rastlanması üzerine ülke genelinde alarma geçildi. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde de Dalaman Cezaevinden tahliye olan 3 kişi evde karantinaya alındı.

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan infaz düzenlemesi kapsamında Muğla'nın Dalaman ilçesinde bulunan Açık Cezaevinden tahliye olan mahkum T.A.'nın, tahliyeden günler sonra rahatsızlanarak gittiği Dalaman Devlet Hastanesinde yapılan korona virüs testi pozitif çıktı. Çıkan sonuç üzerine Sağlık Bakanlığı alarma geçerek, aynı cezaevinden tahliye edilen tüm mahkumların bilgi ve adreslerine ulaşarak, ilgili sağlık müdürlüklerine gönderdi. Sağlık Bakanlığı, korona virüs tespit edilen mahkum ile aynı cezaevinde kalan ve tahliye edilen tüm mahkumların sağlık taramasından geçirilmesi ve karantina uygulaması başlatılması için uyarıda bulundu.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde de İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri Dalaman Cezaevinden tahliye olan 3 mahkumun ikametine giderek, durumu anlattı. Cezaevinden tahliye edilen A.D., A.Y. ve R.U. isimli mahkumları sağlık taramasından geçiren ekipler, ilk muayenede korona virüs semptomlarına rastlamadı. Şahısları dışarı çıkmamaları konusunda uyaran ekipler, evlerinde 14 günlük karantina başlatıldığını söyleyerek karantinaya uyulması için uyarılarda bulundu.

Şahısların dışarıya çıkma yasağına uyup uymadıkları kolluk birimleri tarafından denetlenecek. İhtiyaçları ise kaymakamlığa bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından giderilecek. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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